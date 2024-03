Bürgermeister Gernot Kaser geht auf Wochenmarkttour

Zeit für die Fragen und Anliegen der Wedelerinnen und Wedeler wird es bei den Terminen der Wochenmarkttour von Bürgermeister Gernot Kaser geben. Auch diesmal finden die Gespräche im Frühjahr statt. Um noch zusätzliche Gesprächsmöglichkeiten anzubieten, lädt Bürgermeister Kaser in diesem Jahr auch zu regelmäßigen Sprechstunden in sein Büro im Rathaus ein.

Die Wochenmarkt-Termine

An den Wochenmarkt-Terminen will der Verwaltungschef mit Einwohnerinnen und Einwohnern ins Gespräch kommen, um Anregungen und Hinweise aufzunehmen. Das ungezwungene Gespräch soll die Möglichkeit bieten, wichtige Themen anzusprechen, kritisch zu hinterfragen oder einfach ein paar nette Worte zu

wechseln. Die erste Gelegenheit, für Fragen an den Bürgermeister, bietet sich am Sonnabend, 2. März, auf dem Markt an der Spitzerdorfstraße. Gernot Kaser steht ab 9.30 Uhr zum direkten Austausch bereit.

Die Wochenmarkt-Termine des Wedeler Verwaltungschefs auf einen Blick:

• Samstag, 02. März, 9.30 bis12 Uhr Markt Spitzerdorfstr

• Mittwoch, 20. März, 10 bis 12 Uhr Markt Roland

• Freitag, 22. März, 10 bis 12 Uhr Markt am Mittendrin

• Mittwoch, 24. April, 10 bis 12 Uhr Markt Moorweg

Die neuen Termine für den Bürgerdialog

Ebenfalls in Vorbereitung sind Neuauflagen der Bürgerdialog-Veranstaltungen, die im vergangenen Herbst zum ersten Mal angeboten worden waren.

Die Sprechstunden-Termine von Bürgermeister Gernot Kaser finden jeweils mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr im Büro des Bürgermeisters im Wedeler Rathaus an folgenden Terminen statt:

• Mittwoch, 06. März

• Mittwoch, 15. Mai

• Mittwoch, 12. Juni

• Mittwoch, 10. Juli

• Mittwoch, 04. September

• Mittwoch, 02. Oktober

• Mittwoch, 13. November

• Mittwoch, 12. Dezember