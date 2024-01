Neuer Animationsfilm aus Altona

Vor rund einem Jahr startete „Maurice der Kater“ rund um den Globus in den Kinos. Es war der bislang größte Erfolg der Ulysses Filmproduktion und der Animationsschmiede Studio Rakete. Nun geht der neue Film der Firmen an den Start. „Butterfly Tale – Ein Abenteuer liegt in der Luft“ ist erneut eine Ko-Produktion mit internationalen Partnern. Die Helden des Films sind diesmal noch ein Stückchen kleiner. Der Spaß und die Emotionen sind aber riesengroß.

Zum Inhalt von „Butterfly Tale“

Jedes Jahr begeben sich die Monarchfalter auf eine große Reise, um im warmen Mexiko zu überwintern. Der junge Falter Patrick möchte jedoch unbedingt mit. Doch er hat nur einen voll ausgebildeten Flügel. Er kann daher nicht fliegen. Gemeinsam mit seinem besten Freund, der tollpatschigen Raupe Marty, kann er sich als blinder Passagier im Vorrats-Anhänger verstecken. Das scharfzüngigen Schmetterlings-Mädchen Jennifer zieht diesen Anhänger. Als sie die beiden findet, geht das Abenteuer so richtig los. Jennifer will es allen recht machen und strengt sich sehr an.

Doch auch die so selbstbewusste Jennifer kämpft mit einem Problem, das sie vor dem Schwarm verheimlicht: Sie leidet unter schrecklicher Höhenangst. Patrick, Marty und Jennifer müssen sich auf der beschwerlichen Reise nicht nur den eigenen Ängsten stellen. Gefährliche Tornados, von Menschen zugebaute Landschaften und drei bösartige, aber nicht besonders cleveren Finken, stehen ihnen im Weg. Bei allen Streitereien und Turbulenzen lernen die drei eines: Die Dinge, die uns verbinden, sind wichtiger, als die Unterschiede, die uns scheinbar trennen.

Was diesen Film so gut macht

„Butterfly Tale – Ein Abenteuer liegt in der Luft“ ist ein bezauberndes Animationsabenteuer für die ganze Familie. Warmherzig und witzig erzählt. Die Geschichte eines vermeintlichen Außenseiters, der sich seinen Ängsten stellen und seine Einzigartigkeit annehmen muss, bietet viel Stoff zum Nachdenken. Es wirkt aber keine Sekunde lang aufgesetzt oder übertrieben. Hier verbinden sich große Aussagen und Action mit der Leichtigkeit eines Flügelschlags. Einfach toll.

Eine große Ko-Produktion

„Butterfly Tale – Ein Abenteuer liegt in der Luft“ ist eine Produktion von CarpeDiem Film & TV (Kanada) und Ulysses Filmproduktion (Deutschland/Hamburg Altona) in Ko-Produktion mit Senator Film Köln. Regie führte Sophie Roy, Produzentin in Kanada war Marie-Claude Beauchamp, als Produzentin in Deutschland zeichnete Emely Christians verantwortlich. „Butterfly Tale – Ein Abenteuer liegt in der Luft“ hat 2023 auf dem 40th Chicago International Children’s Film Festival den Children’s Jury Award gewonnen und das Drehbuch, geschrieben von Heidi Foss und Lienne Sawatsky, wurde 2021 mit dem Deutschen Animationsdrehbuchpreis ausgezeichnet.