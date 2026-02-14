CDU: „Winterdienst versagt im Blankeneser Treppenviertel“

Im Januar 2026 kam es im Blankeneser Treppenviertel zu massiven Ausfällen der Buslinie 488. Die einzige Busverbindung durch das Viertel fiel am 2., 3., 8., 9., 14. und 26. Januar jeweils über viele Stunden aus, an drei dieser Tage sogar vollständig. Die Menschen im Treppenviertel waren damit wiederholt komplett vom öffentlichen Personennahverkehr abgeschnitten. Besonders gravierend ist dies angesichts der Lebensrealität vor Ort: Aufgrund der Topografie besitzen viele Bewohnerinnen und Bewohner kein Auto, Parkraum ist kaum vorhanden, Alltagswege werden überwiegend zu Fuß oder mit dem Bus zurückgelegt.

Obwohl die Strecke der Linie 488 offiziell als prioritäre Winterdienst-Route eingestuft ist und der Senat immer wieder betont, die Stadtreinigung Hamburg stelle einen leistungsfähigen und stetig optimierten Winterdienst sicher, bleibt diese Priorisierung laut CDU-Bezirksfraktion in der Praxis wirkungslos. Straßen mit Busverkehr sowie Haltestellen und Busbuchten sollen eigentlich zuerst geräumt und gestreut werden – dennoch war der Bus im Treppenviertel tagelang nicht einsatzfähig.

Hierzu erklärt Anke Frieling,Wahlkreisabgeordnete der CDU: „Tagelange Busausfälle im Blankeneser Treppenviertel sind völlig inakzeptabel. Die Menschen im Treppenviertel – oft ohne Auto – werden von der Welt abgeschnitten: Kita, Schule, S-Bahn und Einkäufe sind dann nur noch zu Fuß zu erreichen und die Wege sind für Ältere oder kleine Kinder viel zu weit. Wenn ausgerechnet diese offiziell priorisierte Verbindung bei winterlichen Bedingungen ausfällt, ist das kein Wetterproblem, sondern ein Organisationsversagen auf ganzer Linie. Die Menschen im Treppenviertel müssen sich auf den Bus verlassen können – gerade im Winter!“