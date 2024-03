Großeinsatz der Feuerwehr am Christianeum

Schülerinnen und Schüler berichten von mehr als einem Dutzend Einsatzfahrzeugen, die vor dem Gymnasium Christianeum im Einsatz waren. Zuvor erhielt die Feuerwehr einen Notruf. Darin hieß es, eine ganze Klasse klage über Übelkeit, Kreislauf- und Atembeschwerden. Vor Ort evakuierten die Einsatzkräfte vorsorglich vier Klassenzimmer. Der Rettungsdienst sichtete und behandelte die Betroffenen – 21 Schülerinnen und Schülern sowie ihren Lehrer. Spezialkräfte der Feuerwehr untersuchten die betroffenen Räume messtechnisch. Zeugen berichten, die Klasse habe sich in einem Chemieraum aufgehalten und vermuteten, dass Gas ausgetreten sei. Entgegen diesem ersten Verdacht fand die Feuerwehr keine Schadstoffe. Einige Schülerinnen und Schüler wurden nach Ende aller Maßnahmen am Christianeum an ihre Eltern übergeben. Scheinbar sind alle Betroffenen mit einem Schreck davongekommen.

Eine Ursache für die Gesundheitsprobleme fand die Feuerwehr bislang nicht. Insgesamt waren 39 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Hilfsdiensten und der leitenden Notarztgruppe vor Ort. Die Untersuchungen laufen weiter.