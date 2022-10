Laternenumzug hat neuen Startpunkt

Für den Laternenumzug am 29. Oktober wurde der Startpunkt verändert. Der gemeinsame Laternenlauf starten nun am Feuerwehrgerätehaus im Sülldorfer Kirchenweg 235.

Um 17.30 Uhr ist Treffen. Für Essen und Getränke ist am Feuerwehrgerätehaus gesorgt. Um 18.30 Uhr kann schließlich der Laternenlauf beginnen. Gemeinsam mit Ihren Kindern können Sie dann mit Gesang und schönen Laternen durch die Straßen ziehen.

Die Freiwillige Feuerwehr Sülldorf-Iserbrook begleitet auch in diesem Jahr wieder den traditionellen Laternenumzug. Kinder und Familien nehmen ebenfalls von Außerhalb immer gerne an diesem Event teil. Denn nicht nur die Musik, sondern auch die vielen bunten Lichter und die Variationen der Laternen, lassen die Kinderherzen höher schlagen.