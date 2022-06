Die Tüdelband auf rockt auf Wilhelmsburg

Unter dem Motto „Listen to your neighbourhood!“ geht es vom 10. bis 12. Juni auf Europas größter Flussinsel Wilhelmsburg und der Veddel musikalisch ab. Das Festival 48h Wilhelmsburg steht wieder an, zum 12 Mal. Wie jedes Jahr bespielen am 2. Juni-Wochenende Musikschaffende verschiedenste Kulturen, Altersstufen und Genres von der Veddel und aus Wilhelmsburg 48h lang ihre Nachbarschaft. Dabei sind Profis wie auch ambitionierte Hobbymusiker. Es ist ein großes Fest im Takt der Elbinseln, denn die zeigen hier, was „divers“ alles kann.

Die Bands und Solisten bespielen Alltagsorte. Man kommt zusammen, erlebt Vielfalt und Solidarität. Die Idee dahinter ist, die Inseln mal aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Selbst die Inselbewohner entdecken so Neues. In diesem Jahr ist wieder eine Festivalvariante mit vielen Live-Konzerten an den überraschendsten Orten geplant.

Die Tüdelband

Ein Höhepunkt ist die Tüdelband – ein Kleinod aus Hamburg. Die Band spielt seit 2009 auf Platt. Ungewöhnlich, denke manche. Doch die Band zeigt, wie zeitgemäß Platt sein kann. Ausgefallen ist auch Folgendes: Die Band besteht nur aus zwei Personen, doch die wuppt gleich vier Parts. Malte spielt Schlagzeug und ein Basspedal. Mire ist Sängerin und spielt Gitarre. Die Tüdelband überrascht also gleich auf vielen Arten. Seit einigen Monaten erscheinta außerdem ihre Kolumne „Die Tüdelband klönschnackt“ im Hamburger Klönschnack und auch online.

Informationen zum Konzert

11.06. – HAMBURG 48h Wilhelmsburg Festival, Fischgaststätte Veddel. 11 Uhr

Wenige Tage später ist die Tüdekband auch hier zu sehen:

12.06. – HARBURG Binnenhafenfest, Waggonbühne Lotsekai. 17 Uhr