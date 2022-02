Digitale Initiative für Ausbildung in Hamburg

Die Suche nach motivierten und qualifizierten Azubis wird immer schwieriger, immer weniger Schüler beginnen eine Ausbildung. Top-­Management und Führungskräfte haben erkannt, dass sie die Schülerinnen und Schüler bestenfalls in ihrer gewohnten Umgebung abholen – direkt in der Schule. Die digitale 24/7-Initiative von „Jobwoche“ setzt genau hier an und unterstützt Unternehmen bei ihrer Azubi-Suche.

In enger Kooperation mit vielen Berufsorientierungslehrern von Schulen in der jeweiligen Region werden verschiedene Optionen für eine erfolgreiche Ansprache angeboten. Unter anderem können die Schüler sich auf speziellen Dauer-Info-Ständen im Web über eine Ausbildung informieren, individuelle Video-Sprechstunden nutzen oder an digitalen Video-Chat-Messen teilnehmen. Oftmals binden Lehrkräfte diese Möglichkeiten sogar in den Berufsorientierungsunterricht ein. Die nächsten Video-Chat-Messen für Hamburg finden statt am 2. und 3. März. Weitere Infos: www.jobwoche.de/24-7