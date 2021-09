Einbruch-Versuch bei Juwelier Perla

Am Montagabend kam es zu einem Einbruch-Versuch beim Juwelier Perla in Blankenese. „Wir wissen gar nicht, warum Einbrecher es immer wieder ausgerechnet bei uns versuchen“, sagt Tatjana Yaroshevskyy kopfschüttelnd. Erst im Januar 2020 wurde das Geschäft von ihr und Ehemann Marat Yaroshevskyy Ziel eines Einbruchs. Damals schlugen zwei vermummte Täter die Vitrine ein und klauten Silberschmuck. Daraufhin ließ das Ehepaar die Scheibe durch Panzerglas ersetzen.

Einbruch-Versuch – nichts wurde entwendet

Das Panzerglas wurde dem Täter diesmal zum Verhängnis. Der junge Mann kam am Montagabend gegen 21.30 auf seinem Fahrrad zum Juwelierladen. Den Backstein hatte er schon mitgebracht. Er schaute sich die Ausstellungsstücke erst ganz genau an und versuchte dann mehrmals, die Scheibe mit dem Stein zu zertrümmern. Die Scheibe sprang und bekam einige Risse, hielt dem Stein jedoch stand und zerbrach nicht. Der Täter entdeckte schließlich die Kamera und verschwand auf seinem Fahrrad – ohne Beute.

Tatjana Yaroshevskyy vermutet, dass der junge Täter sich mit Schmuck nicht besonders gut auskennt: „Vielleicht hat ihm die Kette in der Auslage gefallen oder er hat einfach die Werbung am Bahnhof gesehen – seit dem letzten Einbruch haben wir größtenteils Dekoration in der Auslage. Nichts besonders Wertvolles.“

Scheibe muss ersetzt werden

Auch wenn nichts geklaut wurde und es beim Einbruch-Versuch blieb – für die Inhaber bedeutet das Stress. Nachdem Polizei und Spurensicherung da waren, bekommt die Vitrine eine Notfall-Verglasung. Anschließend muss das Panzerglas möglichst schnell ersetzt werden. „Das ist immer ein großer Aufwand, alles mit der Versicherung zu klären“, sagt Marat Yaroshevskyy.