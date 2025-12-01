Eltern aus Groß Flottbek schlagen Alarm

Eindringlich forderten engagierte Eltern aus Groß Flottbek von der Politik: Unsere Kinder, die auf dem Kalckreuthweg oder der Ebertallee zur Schule gehen, müssen die Straße sicher überqueren können. Jetzt wurden zwei Anträge der Fraktionen GRÜNE und CDU, die die Verkehrssicherheit auf Schulwegen in Groß Flottbek deutlich erhöhen sollen, von der Bezirksversammlung Altona einstimmig beschlossen.

Verkehrskonzepte modernisieren

Im Kalckreuthweg zwischen Rethelstraße und Hans-Thoma-Weg soll das Bezirksamt eine Ampel planen und umsetzen. Falls das nicht realisierbar ist, wird die Innenbehörde aufgefordert, die Einrichtung eines Fußgängerüberwegs zu prüfen. In der Ebertallee und der Dürerstraße soll die Verkehrsbehörde prüfen, ob ein Kreisverkehr eingerichtet werden kann – alternativ eine Ampel in der Ebertallee auf Höhe Böcklinstraße, sofern der Kreisverkehr nicht umsetzbar ist.

Benjamin Harders, Abgeordneter und Sprecher der GRÜNEN-Fraktion im Mobilitätsausschuss, betont die Dringlichkeit: „Im östlichen Kalckreuthweg und in der südlichen Ebertallee, wo Tempo 50 gilt, sind klar ausgewiesene Querungsmöglichkeiten für Schulkinder unverzichtbar – es geht um die Sicherheit unserer jüngsten Verkehrsteilnehmenden.“

Stephanie Faust-Weik-Rossnagel, GRÜNE Fraktion Altona und Mitglied im Mobilitätsausschuss, ergänzt: „Der einstimmige Beschluss zeigt, wie lokale Verkehrspolitik funktioniert: zielgerichtet, parteiübergreifend und mit klarer Priorität für den Schutz von Kindern. Das ist ein wichtiges Signal für alle Eltern in Groß Flottbek.“

Melden Sie weitere unsichere Stellen:

Darüber hinaus laden die GRÜNEN in Altona betroffene Eltern und Kinder ein, weitere unsichere Stellen auf Schulwegen direkt an die Fraktion (fraktion@gruene-altona.de) oder den Mobilitätsausschuss (bezirksversammlung@hamburg.altona.de) zu melden. Die Umsetzung der jetzt beschlossenen Maßnahmen obliegen nun dem Bezirksamt in Abstimmung mit der Verkehrsbehörde.