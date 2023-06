Enten gut, alles gut

Auf die schnellsten Enten warten attraktive Preise. Aber letztlich gewinnen alle, denn der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt. Der Verkauf der Enten hat am Wochenende 6. und 7. Mai an den bekannten Vorverkaufsstellen in Wedel und Umgebung begonnen, etwa bei Famila, Edeka Volker Klein und Edeka Jessen, in der Drogerie Nickel, in der Tanzschule Riemer oder der Schwalben Apotheke in Rissen. Das Entenrennen findet im Rahmen des Hafenfestes Wedel statt.

Enten gehen für die Tafeln ins Rennen

Der Erlös aus dem Entenrennen soll zum Großteil den Tafeln Wedel und Hamburg zukommen. Der Erlös von 16.000 Euro aus dem letztjährigen Entenrennen wurde für Kinder- und Jugendhilfen eingesetzt. So etwa für das Zirkusprojekt beim Johann Rist Gymnasium, einen Kindergarten der AWO und das Lionsprojekt „Schule 2000“ für 24 Klassen an der Schule Iserbarg.

Die Aktion des Lions Club wird unterstützt vom THW, der DLRG und der Feuerwehr in Wedel.

Weitere Informationen

Entenrennen Wedel

Sa., 1. Juli

Hafenbecken Wedel

www.entenrennen-wedel.org