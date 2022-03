Equal Pay Day – Frauen arbeiten 66 Tage umsonst

Frauen verdienen in Deutschland durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer. Das geht aus den Berechnungen des Statistischen Bundesamts hervor. 18 Prozent bedeutet über vier Euro Bruttostundenlohn weniger. In Tage umgerechnet bedeutet es, dass Frauen 66. 66 Tage pro jahr umsonst arbeiten. Zählt man die Tage ab Jahresbeginn, endet die „Umsonstarbeit“ am heutigen Equal Pay Day, dem 7. März.

Gender Pay Gap bleibt gleich

Der Verdienstunterschied – der unbereinigte Gender Pay Gap – zwischen Männern und Frauen ist somit zu den Vorjahren gleichgeblieben. Das Statistische Bundesamt teilte mit, dass Frauen im Schnitt 19,12 Euro brutto verdienen – 4,08 Euro weniger als Männer. Im Vorjahr lag die Differenz bei 4,16 Euro.

In Ostdeutschland fiel der unbereinigte Gender Pay Gap, wie schon in den Vorjahren, deutlich geringer aus. Hier liegt er seit 2006 relativ stabil bei sechs Prozent. In Westdeutschland ist der Verdienstabstand in den vergangenen 15 Jahren deutlich kleiner geworden: Seit 2006 sank der unbereinigte Gender Pay Gap hier um fünf Prozentpunkte von 24 auf 19 Prozent im Jahr 2021.

Wie das Statistikamt Nord zum Equal Pay Day mitteilte, sind die Verdienstunterschiede in Hamburg höher als bundesweit. Der durchschnittliche Stundenlohn von Frauen lag zwar mit 21,44 Euro vergleichsweise hoch, aber 5,68 Euro unter dem von Männern. Im europäischen Vergleich schneidet Deutschland nicht gut ab und landet auf Platz 24 von 28.

Was ist der Gender Pay Gap?

Der Gender Pay Gap beschreibt laut Statistischem Bundesamt den „geschlechts­spezifischen Verdienst­unterschied zwischen Frauen und Männern“. Man unterscheidet zwischen dem bereinigten und dem unbereinigten Gender Pay Gap.

Für den unbereinigten Gender Pay Gap werden lediglich die absoluten Bruttostundenverdienste verglichen. In den bereinigten Gender Pay Gap fließen Faktoren wie Alter, Bildungsniveau, Tätigkeit, Unternehmensgröße, Berufserfahrung und Beschäftigungsumfang mit ein.

Wenn all diese Faktoren herausgerechnet werden, vergleicht man quasi gleichqualifizierte Männer und Frauen in gleicher Position in der gleichen Branche. Doch selbst dann ergibt sich noch ein Verdienstunterschied von sechs Prozent.

Aktionen zum Equal Pay Day

Der Equal Pay Day steht in diesem Jahr unter dem Motto „Equal Pay 4.0 – gerechte Bezahlung in der digitalen Arbeitswelt“. Denn die Digitalisierung bietet gute Chancen für die Gleichstellung im Berufsleben. Mobiles Arbeiten und flexible Arbeitsmodelle kommen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf entgegen. Zudem sind schon jetzt viele Frauen in attraktiven Jobs in zukunftsträchtigen IT-Sektoren tätig.

