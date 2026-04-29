Erfolgreiche Teilnahme am Schülerwettbewerb junior.ING

Unter dem diesjährigen Wettbewerbsmotto „Arena – gut überDACHt“ nahmen im Rahmen des Förderbandes mehrere Teams am Schülerwettbewerb „junior.ING“ der Hamburgischen Ingenieurkammer teil.

Nach den beiden Landessiegen im letzten Jahr war auch das Lise-Meitner-Gymnasium (LMG) aus Osdorf in diesem Jahr wieder beim Junior.ING-Wettbewerb dabei. Am LMG wurde speziell für diesen Wettbewerb ein neuer Kurs in Jahrgang acht geschaffen, so dass sich in diesem Jahr neun Teams der diesjährigen Aufgabe und Herausforderung: Modelle für ein Tribünendach zu bauen, stellten. Insgesamt drei Teams erreichten eine erfreuliche Platzierung. Bei insgesamt 106 eingereichten Modellen aus 21 Schulen in der Kategorie bis Jahrgang 8 erreichte ein Team aus der 8d den dritten Platz, in der Kategorie ab Jahrgang 9 gab es einen fünften Platz und die 9d erreichte sogar den ersten Platz. „Mit diesem hervorragenden Landessieg fährt das LMG-Team am 19. Juli zum Bundeswettbewerb nach Berlin“, berichtet Silvia Windszus Pessanha, Öffentlichkeitsarbeit am Lise-Meitner-Gymnasium stolz.

Erfolgreich waren auch Lina und Janne aus dem achten Jahrgang des Marion Dönhoff Gymnasiums in Blankenese: Sie erreichten mit ihrem Modell den sechsten Platz. Neben einer Urkunde konnten sie sich zudem über ein Preisgeld freuen. „Ihre Konstruktion bestach vor allem durch ihre Einfachheit und durchdachte Umsetzung. Das Modell bestand aus wenigen Materialien: Holzstäbchen, gebogenen Holzleisten und Draht. Für das Dach verwendeten die beiden ein getränktes Wachstuch“, berichtet Frauke Wappler, Koordination Öffentlichkeitsarbeit, Marion Dönhoff Gymnasium. „Trotz dieser minimalistischen Materialauswahl überzeugte die Konstruktion auch funktional – selbst eine Sturmprobe hielt das Dach problemlos stand.“

Zum Hintergrund des Schülerwettbewerbs:

Seit 2005 führen die Ingenieurkammern der Länder gemeinsam mit der Bundesingenieurkammer alljährlich einen Schülerwettbewerb durch, bei dem die jeweiligen Sieger des Landeswettbewerbs anschließend am Bundesentscheid und der Bundespreisverleihung in Berlin teilnehmen. Schülerinnen und Schüler werden so auf spielerische und kreative Art und Weise für Naturwissenschaften und Technik begeistert. Ihnen wird so die Vielseitigkeit der Ingenieursberufe vor Augen geführt – vielleicht findet sich so auch der kreative „Ingenieursnachwuchs“ von morgen.