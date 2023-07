In Hamburg werden nach den Sommerferien 17.599 Erstklässlerinnen und Erstklässler eingeschult – ein Aufnahmerekord! Dieses freudige Ereignis wird leider für viele Kinder aus Familien mit geringen Einkommen getrübt. Denn sie können sich Schulranzen und -material nicht leisten. Eine gute Ausstattung ist jedoch eine grundlegende Voraussetzung für Chancengleichheit bereits auf dem Schulhof. Daher startet nun bereits zum achten Mal die Aktion „Fairer Schulstart für alle Kinder“. Schulranzen und alles, was für die Schule benötigt wird, können Sie bundesweit bis zum 14. August in sämtlichen Budni-Drogeriemärkten und bei Hanseatic Help spenden.

Julia Wöhlke, erste Vorsitzende des Budnianer Hilfe e.V., erklärt: „Es ist bedauerlich, dass viele Eltern sich keinen Schulranzen leisten können. Mit unserer Aktion ‚Fairer Schulstart‘ möchten wir diesen Familien gezielt helfen, indem wir gebrauchte, aber gut erhaltene Schulranzen bereitstellen. Unsere Initiative besticht dabei nicht nur durch ihren sozialen Aspekt, sondern auch durch ihre nachhaltige Ausrichtung.“

Nachhaltig und fair zum Schulstart

„Schulranzen sind teuer und oft nur für kurze Zeit im Gebrauch. Durch die Aktion ‚Fairer Schulstart‘ können sie länger sinnvoll genutzt werden. Spenderinnen und Spender leisten so nicht nur einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit, sondern ermöglichen zahlreichen Kindern einen Schulstart auf Augenhöhe“, betont Claudia Meister vom gemeinnützigen Verein Hanseatic Help e.V.. Das Team von Ehrenamtlichen die sortiert, säubert und befüllt die Schulranzen. Anschließend gibt es sie an Vereine, Organisationen, Kitas und Schulen in Hamburg und Umgebung weiter.

Mit federführend bei der Umsetzung sind in diesem Jahr außerdem acht Hamburger Rotary Clubs. Sie ermöglichen durch ihre großzügige finanzielle Unterstützung den Einkauf von Schulmaterial für das Befüllen der Ranzen. Zudem stellen sie freiwillige Helferinnen und Helfer zum Packen und Sortieren zur Verfügung. „Bereits zum dritten Mal unterstützen wir in Kooperation mehrerer Rotary-Clubs das Projekt ‚Fairer Schulstart‘. Bildungschancen sind für uns ein wichtiges Thema, und ein guter Schulstart ist eine notwendige Grundlage für einen gute Ausbildung. Besonders beeindruckt uns auch dieses Jahr wieder, dass die Aktion zeigt, was gemeinsames Netzwerken und ehrenamtliche Arbeit bewirken können“, erläutert Dr. Nicola Byok vom Rotary-Club Hamburg-Hanse.