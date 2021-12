Familienimpftage im Stadtzentrum Schenefeld

Das Stadtzentrum in Schenefeld bietet erneut Impftermine an. Die Centermanagerin Mercan Aksu findet deutliche Worte hierzu: „Die Corona-Situation wird jeden Tag dramatischer. Die Neuinfektionen klettern in die Höhe, die Betten auf den Intensivstationen werden knapp, immer mehr Männer und Frauen sterben den Corona-Tod. Deswegen unterstützen wir den Wunsch vieler Menschen, sich impfen zu lassen.“ Die kostenlose Impfaktion steht unter dem Motto „Lass Dich impfen“. Im September fand das Angebot erstmalig statt und erlebt aktuell starken Zulauf. Schenefelds Bürgermeisterin Christiane Küchenhof steht voll hinter der Impfaktion im Stadtzentrum Schenefeld: „Ich rufe alle noch Nichtgeimpften auf, sich impfen zu lassen, um sich selbst und andere zu schützen.“

Drei Impfstoffe zur Auswahl

Die neuen Impfaktion startet am heutigen 14. Dezember um 10Uhr im Stadtzentrum und endet um 16 Uhr. Weitere Termine gibt es am 20. und 21. Dezember, ebenfalls von 10-16 Uhr. Mercan Aksu hierzu: „An diesen Tagen sind entweder die 1., 2. oder 3. Impfung möglich. Für die Impfung gegen das SARS CoV-2-Virus stehen den Impfärzten drei Vakzine zur Verfügung.“

Die Centermanagerin weiter: „Niemand muss sich bei uns anmelden – jeder kann kommen, wann er oder sie möchte, wann er oder sie Zeit hat. Wichtig ist, dass man einen Ausweis bei sich hat, und junge Menschen zwischen 14 und 18 Jahren benötigen die schriftliche Einwilligung aller Erziehungsberechtigten.“

Start der Kinderimpfkampagne

Heute startet die Kinderimpfkampagne in Schleswig-Holstein, und das Stadtzentrum Schenefeld ist eine der ersten Stationen, wo Kinder zwischen 5 und 11 Jahren geimpft werden können. Am 23.12. und am 15.01.2022 jeweils von 10-16 Uhr werden ausschließlich Kinder zwischen 5-11 Jahren geimpft.

Weitere Termine für Impfaktion im Januar

Weitere Termine für die ganze Familie sind am: 10.-12.01., 17. und 18.01. sowie 24.-26.01.2022 jeweils von 10-16 Uhr.

