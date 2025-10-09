Gesunde Ernährung leicht gemacht

Gesund essen, ohne auf Genuss verzichten zu müssen — wie das im hektischen Alltag funktionieren kann, erfahren Interessierte beim interaktiven Workshop „Gesunde Ernährung — genussvoll, einfach und alltagstauglich“. Zu diesem lädt der ASB Ortsverband Hamburg-Mitte am Samstag, 25. Oktober, von 11 bis 14.30 Uhr in die Halle 15, Suurheid 20, ein.

Der Workshop richtet sich an alle, die sich über gesunde Ernährung informieren möchten. Im Rahmen der Veranstaltung vermitteln die Kursleiter, wie Ernährung den Körper und Geist beeinflusst und welche Rolle dabei Nahrungsergänzungsmittel spielen.

In einem interaktiven Austausch erfahren die Teilnehmenden, wie kleine Veränderungen den Alltag und das Wohlbefinden verbessern können. Zudem bereiten sie zusammen gesunde Snacks zu – leicht nachzumachen, auch zuhause.

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro und kann nach der Anmeldung per Überweisung oder PayPal bezahlt werden. Interessierte können sich ab sofort per E-Mail an ov.mitte@asb-hamburg.de oder telefonisch unter 83 11 31 anmelden. Die Plätze sind begrenzt!