Gorch-Fock-Schule verzeichnet höchste Anmeldezahlen

16.833 Schülerinnen und Schüler haben sich zum Schuljahr 2026/27 an Hamburgs staatlichen Grundschulen angemeldet. Das sind nur 35 Schülerinnen und Schüler weniger als zum aktuellen Schuljahr (2025: 16.868). Drei Bezirke verzeichnen sogar einen leichten Anstieg der Anmeldezahlen. Der Trend setzt sich auch bei den Vorschulklassen fort. Nachdem dort im letzten Jahr ein leichter Rückgang verzeichnet wurde, steigen die Anmeldzahlen wieder um 82 Anmeldungen auf jetzt 11.189 Kinder (2025: 11.107). Insgesamt waren die Eltern von rund 19.000 Kindern aufgefordert eine Schulwahl für die 1. Klasse zu treffen zwischen staatlichen und privaten Grundschulen sowie Sonderschulen. Aufgrund der geburtenschwachen Jahrgänge seit 2022 wird ab 2027 mit leicht sinkenden Anmeldezahlen an Hamburgs Grundschulen gerechnet.

Bildungssenatorin Ksenija Bekeris: „Nach wie vor sind die Anmeldezahlen hoch und bewegen sich im Rahmen des Vorjahres. Nach den Rekordjahren der hohen Anmeldezahlen am Anfang des Jahrzehnts bleiben die Zahlen herausfordernd. Wir stellen weiterhin sicher, dass alle Kinder in Hamburg auch künftig einen guten Schulplatz und die bestmögliche Förderung erhalten.“

Die Anmeldezahlen an den Grundschulen sind mit Stand Ende Januar in drei Bezirken gestiegen, in vier Bezirken zurückgegangen: In Altona sind die Zahlen in die Höhe gegangen (+85) und auch Bergedorf (+42) und Eimsbüttel (+28) verzeichnen einen Anstieg. Nur in Mitte (-85), Nord (-63), Wandsbek (-31) und Harburg (-11) gab es weniger Anmeldungen im Vergleich zum Vorjahr.

Im Hamburger Westen wurden 887 Vor- und Grundschüler an den zwölf staatlichen Grundschulen angemeldet. Über die meisten Anmeldungen kann sich die Gorch-Fock-Schule in Blankenese freuen. Rund 122 Kinder wurden hier angemeldet. Die geringsten Anmeldezahlen verzeichnet die Schule Iserbrook mit 36 Kindern.

Ranking der Anmeldungen an Grundschulen im Hamburger Westen:

Platz 1: Gorch-Fock-Schule: 122 (Blankenese)

Platz 2: Schule Wesperloh: 99 (Alt Osdorf)

Platz 3: Grundschule Groß Flottbek: 96 (Groß Flottbek)

Platz 4: Schule Klein Flottbeker Weg: 83 (Klein Flottbek)

Platz 5: Schule Iserbarg: 81 (Rissen)

Platz 6: Schule Marschweg: 75 (Rissen)

Platz 7: Schule Schulkamp: 66 (Nienstedten) & Schule Lehmkuhlenweg: 66 (Sülldorf)

Platz 8: Elbkinderschule: 61 (Iserbrook)

Platz 9: Grundschule Goosacker: 60 (Alt Osdorf)

Platz 10: Schule Schenefelder Landstraße: 42 (Iserbrook)

Platz 11: Schule Iserbrook: 36 (Iserbrook)