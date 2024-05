Gospelchor Blankenese präsentiert „Dream“ von Lenny Kravitz

Der Gospelchor Blankenese bringt im Juni wieder die Kirche am Markt in Blankenese zum Klingen.

Über 50 Sängerinnen und Sänger präsentieren ein breites Repertoire. Wie der Chor verspricht, soll für jeden Geschmack etwas dabei sein – von traditionellem Gospel bis hin zu mitreißenden Pop-Songs. Besonders hervorzuheben ist das Titellied „Dream“ von Lenny Kravitz. Hierfür hat James Mironchik, der Music Director des Chores, ein eigenes Arrangement geschrieben. Lenny Kravitz, ein Künstler, der sich stets für Gleichberechtigung und soziale Gerechtigkeit einsetzt, hat diesen Song 2015 Martin Luther King gewidmet.

Die Chorleitung hat Gregor DuBuclet.

Zweite Chance in Bergedorf

Falls Sie am Sonntag verhindert sein sollten, kein Problem. Am Samstag, 8. Juni, um 18.30 Uhr können Sie den Gospelchor mit dem gleichen Programm in der evangelischen Kirche St. Petri und Pauli in Bergedorf erleben.

Der Gospelchor im Web

Bei beiden Konzerten können bereits Karten für das große Konzert „The Great Big Sing“ am 22. Spetember erworben werden, an dem der Gospelchor Blankenese beteiligt ist. Weitere Informationen rund um den Chor finden Sie unter www.gospel-blankenese.de, auf Instagram unter gospel_blankenese und auf Facebook unter Gospelchor Blankenese.

Zeit und Ort

Sonntag, 9. Juni,

18 Uhr, der Einlass beginnt um 17 Uhr

Blankeneser Kirche am Markt

Mühlenberger Weg 64 a

Eintritt frei, Spenden sind erwünscht