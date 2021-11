Gruß aus der Schreibwerkstatt

Seit kurzem hat unsere Schreibwerkstatt begonnen. Dort zeigen wir Jugendlichen mit dem Down-Syndrom, wie wir hier in der Redaktion arbeiten. Wir schreiben mit ihnen Artikel, drehen kleine Filme und üben Interviews. Dieses Projekt ist etwas ganz Besonderes für uns. Die Begeisterung der Jugendlichen für ihre Themen ist wunderbar. Die Artikel der Jugendlichen können Sie – wie auch die komplette Hintergrundgeschichte – in unserer Printausgabe und online lesen.

Wie auch in unserer Druckausgabe, bringen wir die Artikel aus der Schreibwerkstatt hier in Leichter Sprache. Das ist eine Form der Sprache, die leichter verständlich ist. Sie hilft Menschen, die mit langen komplizierten Sätzen Probleme haben. Dazu zählen zum Beispiel auch manche gehörlose Menschen und Personen, die von Demenz betroffen sind. Sätze sind hier kürzer. Schwierige Wörter und Wendungen mit „nicht“ werden vermieden. Lange Wörter trennt man mit einem „-„. So wird aus Feuerwehrauto eben Feuerwehr–Auto und aus Feuerwehrvideo halt Feuerwehr-Video. Die Schriftgröße ist ebenfalls entscheidend. Bei Leichter Sprache ist sie größer. Gerade Menschen mit dem Down-Syndrom haben Schwierigkeiten mit kleinen Buchstaben.

Am Ende jedes Artikels geben wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Werkstatt. Wir wünschen Ihnen frohe Adventstage und bedanken uns bei unseren tollen Schreibwerkenden Benjamin und Fabian.

Zu Besuch bei der Feuerwehr

Liebe Leserin, lieber Leser,

wenn es brennt, dann kommt die Freiwillige Feuerwehr.

Mit Tatütata.

Ich schreibe über die Feuerwehr in Rissen und Blankenese.

Michael Wendland und Sophie Rhine helfen beim Feuerwehr-Artikel.

Wir waren mitten im Einsatz mit der Feuerwehr.

Wir haben mit einer Puppe Wieder-Belebung geübt.

Und wir waren nicht im Feuer drin.

Wir sind draußen geblieben. Die haben mit Puppen geübt. Die Freiwillige Feuerwehr.

Sophie hat ein Feuerwehr-Video gedreht.

Sophie hat auch zum Video gesprochen.

Sophie hat das Feuerwehr-Video auf YouTube gestellt.

Auch im echten Notfall kommt die Freiwillige Feuerwehr.

Mein Feuerwehr-Artikel ist auch vorbei. Bleiben Sie alle gesund.

Ihr Zeitungs-Freund Fabian

Ein kleiner Einblick in die Schreibwerkstatt

Das Bild zeigt einen Moment unseres Kennenlern-Treffens. Fabian Sahling (23) war der Redaktion schon von einem Drehtermin mit der Feuerwehr bekannt. Dort hat er auch für seinen Artikel recherchiert, in dem er eine kleine Hintergrundgeschichte erzählt. Fabian Sahling und Benjamin Protzen (13) hatten viele Fragen, besonders Fabian. Benjamin war etwas zurückhaltender. Doch das hat sich schon beim zweiten Treffen gelegt. Davon berichten wir Ihnen am nächsten Adventssonntag.