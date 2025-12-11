Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreis 2025 vergeben

Die Cloudsupplies Intellimation GmbH hat den 1. Platz beim Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreis (GUWP) 2025 belegt und erhält dafür 10.000 Euro Preisgeld. Mit Milton hat Cloudsupplies eine KI-Plattform für die Automatisierung im IT-Betrieb entwickelt. Sie erkennt und bearbeitet wiederkehrende Aufgaben und Support-Tickets vollautomatisch – von der Analyse über die Ausführung bis zur revisionssicheren Dokumentation. Das senkt Kosten, reduziert Störungen und entlastet IT-Teams um bis zu 95 Prozent bei Regelaufgaben.

Den 2. Platz belegt die Toern GmbH und erhält 3.000 Euro. Das Startup bietet mit toern.AI ein KI-gestütztes Retourenmanagement: Es automatisiert Rücksendeanfragen, Umtausch, Rückerstattung und Labeling. Gleichzeitig erfasst es Rücksendegründe und liefert Echtzeit-Analysen, um Retourenmuster zu erkennen, Kosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Auf Platz 3 – belohnt mit 2.000 Euro Preisgeld – hat es die Hobay UG geschafft. Das erst 2024 gegründete Unternehmen bietet ein digitales Freizeit-Abo für Kinder an. Über eine App können Familien für einen festen, aber monatlich kündbaren Betrag aus verschiedenen Sport-, Bewegungs- und Freizeitangeboten wählen. Über 75 regelmäßige Angebote in und um Hamburg gibt es aktuell. Als Festredner sprachen Hamburgs ehemaliger Erster Bürgermeister Ole von Beust, zugleich Schirmherr des Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreises, und Dr. Arik Willner, Geschäftsführer von Impossible Founders.

Der Gunnar-Uldall-Wirtschaftspreis wird seit 2019 jährlich vergeben und ist heute mit 15.000 Euro dotiert. Neben unternehmerischem Handeln im Sinne der Sozialen Marktwirtschaft gehören eine nachhaltig tragfähige Geschäftsidee, eine starke Persönlichkeit mit Mut, Weitblick und Entscheidungskraft sowie soziale Kompetenz zu den Bewertungskriterien des Kuratoriums, das über viele Jahre persönlich, beruflich oder politisch eng mit Gunnar Uldall verbunden war. Erster Schirmherr war Hamburgs ehemaliger Finanzsenator Dr. Wolfgang Peiner, auf diesen folgte Friedrich Merz. Der Wirtschaftspreis wird ausschließlich durch private Spenden und ehrenamtliches Engagement getragen.