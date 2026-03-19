Hamburg festigt Spitzenplatz bei Kreuzfahrten

Hamburg festigt seine Position als einer der führenden Kreuzfahrthäfen Nordeuropas. In der Saison 2025 gingen rund 1,42 Millionen Passagiere von der Elbe aus auf Reisen – ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr mit etwa 1,30 Millionen Gästen. Auch die Zahl der Schiffsanläufe legte zu: 295 Kreuzfahrtschiffe machten in der Hansestadt fest, darunter 46 verschiedene Ozeanschiffe sowie zusätzliche Flusskreuzfahrten.

Damit bleibt Hamburg der passagierstärkste Kreuzfahrthafen Deutschlands und baut seine Rolle als internationaler Home-Port weiter aus. Gerade diese Funktion – also der Start- und Zielhafen von Reisen – erweist sich als wirtschaftlich besonders relevant für die Stadt.

Landstrom-Ausbau treibt Nachhaltigkeit voran

Parallel zum Wachstum investiert Hamburg in die ökologische Modernisierung der Kreuzfahrt. 2025 wurden bereits 162 Schiffe während der Liegezeit mit Landstrom versorgt – ein Plus von mehr als einem Viertel gegenüber dem Vorjahr. Die Versorgungsquote liegt damit bei rund 71 Prozent aller entsprechend ausgerüsteten Anläufe.

Ab 2026 sollen alle drei Kreuzfahrtterminals – Altona, Steinwerder und HafenCity – vollständig mit Landstrom ausgestattet sein. Damit erfüllt Hamburg die entsprechenden EU-Vorgaben mehrere Jahre vor deren Inkrafttreten.

Kreuzfahrt als Wirtschaftsfaktor

Die steigenden Passagierzahlen wirken sich spürbar auf die lokale Wirtschaft aus. Kreuzfahrtgäste, die ihre Reise in Hamburg beginnen oder beenden, geben im Schnitt rund 133 Euro während ihres Aufenthalts aus. Viele bleiben zudem länger: Mittlerweile verbringen 38 Prozent der Gäste mindestens eine Nacht in der Stadt – fast doppelt so viele wie noch vor zehn Jahren.

Davon profitieren insbesondere Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel sowie Kultur- und Freizeitangebote. Eine aktuelle Passagierbefragung bestätigt, dass Hamburg zunehmend von seiner Rolle als internationaler Ausgangspunkt für Kreuzfahrten profitiert.

Weiteres Wachstum in Sicht

Auch für 2026 ist weiteres Wachstum angekündigt. Geplant sind 331 Anläufe von Hochseekreuzfahrtschiffen sowie 47 Flusskreuzfahrten. Acht Schiffe werden erstmals in Hamburg erwartet, darunter auch internationale Anbieter, die bislang nicht in der Hansestadt vertreten waren.

Ein Höhepunkt im kommenden Jahr dürfte erneut der Hamburger Hafengeburtstag sein, der vom 8. bis 10. Mai 2026 gefeiert wird und traditionell zahlreiche Kreuzfahrtschiffe in die Stadt zieht.

Unterm Strich zeigt sich: Hamburg verbindet steigende Nachfrage im Kreuzfahrtmarkt mit Investitionen in Infrastruktur und Nachhaltigkeit – und baut damit seine Stellung als zentrale Drehscheibe für Kreuzfahrten in Nordeuropa weiter aus.

Alle Schiffsanläufe 2026 finden Sie unter: www.cruisegate-hamburg.de/schiffsankuenfte