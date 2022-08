Havarie am Strandweg

Gestern um 11.45Uhr ging die Alarmierung bei der Feuerwehr Hamburg ein. Die Meldung lautete, dass ein Segelboot auf Höhe des Pontons op’n Bull am Strandweg Blankenese gekentert sei. Drei Personen seien in Gefahr, ein Mensch befinde sich im Wasser. Es rückten Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG an. Zum Einsatz kamen mehrere Rettungsboote, ein Hubschrauber und Rettungsschwimmer. Ein Löschboot der Feuerwehr ging queer zur Elbströmung, um den Gefahrenbereich zu beruhigen. Dieses Vorgehen erleichtert die Bergung. Die havarierten Personen konnten schließlich mit leichten Verletzungen gerettet werden. Die im Boot befindlichen Personen blieben auf eigenen Wunsch am Unfallort, die aus dem Wasser gerettete Person wurde elbabwärts in Nähe eines Leuchtfeuers an Land gebracht und dort erstversorgt.

„Der Einsatz von Tauchern oder Rettungsschwimmern sowie eines Hubschraubers gehört bei so einem Einsatz zum Standard-Prozedere“, so ein Sprecher der Feuerwehr. Auch das Anrücken von Rettungsschiffen mit Sonar zur Personensuche ist Routine. letztere steuert die DLR zum Einsatz bei. Das Segelboot wurde ebenfalls geborgen, wozu eine Kranvorrichtung auf einem der Feuerwehrboote eingesetzt wurde. Passanten berichteten von einer beeindruckenden Rettungsaktion, bei der alles Hand in Hand lief.