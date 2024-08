Herbstzauber Verlosung

Die Natur schöpft noch einmal aus dem Vollen: Üppige Blüten, leuchtende Farben, knackiges Gemüse und eine Fülle an leckeren Früchten, dafür steht die dritte Jahreszeit und damit auch der Herbstzauber auf Hof Bissenbrook. Hier zeigen zahlreiche Aussteller diese Vielfalt und halten für Sie Wohn- und Gartenaccessoires, besondere Gartenpflanzen, praktische Gartenhelfer, Blumenzwiebeln und Keramik bereit. Auch herbstliche Dekoideen, Möbel für drinnen und draußen, besondere Mode, exklusiver Schmuck und natürlich jede Menge kulinarische Genüsse warten auf die Gäste.

Der Hamburger Klönschnack verlost 1×2 Karten für den Herbstzauber auf Hof Bissenbrook in Gropßenaspe. Und so einfach können Sie teilnehmen: Senden Sieeine Email an verlosung@kloenschnack.de mit den Betreff Herbstzauber . Die Tickets stehenin unseren Räulichkeiten in Hamburg Blankenese bereit. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Teilnahme.