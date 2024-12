Julia Fisauli-Aalto wird Wedels neue Bürgermeisterin

Das Endergebnis der Stichwahl vom 8. Dezember steht nun offiziell fest. Julia Fisauli-Aalto (CDU) wird Wedels neue Bürgermeisterin. Sie erhielt 59,0 Prozent der Stimmen und damit die absolute Mehrheit vor ihrem parteilosen Kontrahenten Timo Steyer.

Die Ernennung erfolgt am 30. Januar in der Sitzung des Stadtrats. Dann ist Fisauli-Aalto ab 1. Februar auch formell die erste Frau in der Geschichte Wedels, die dieses Amt innehat. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre.

Julia Fisauli-Aalto: „Packen wir es an!“

Wedels nächste Bürgermeisterin zeigte sich euphorisch und sagte nach ihrem Sieg: „Ich freue mich sehr, dass die Wahl nun auch offiziell bestätigt ist und möchte mich ganz herzlich bei den Wedelerinnen und Wedelern für ihr Vertrauen bedanken.“ Die Politikerin habe in den vergangenen Wochen und Monaten viele Anregungen und Ideen mitgenommen. Nun sei sie voller Tatendrang und wolle für Wedel ihr Bestes geben.

„Wir haben herausfordernde Aufgaben vor uns, aber ich bin zuversichtlich, dass wir sie gemeinsam lösen werden. Packen wir es an!“, fügt Fisauli-Aalto hinzu. Vorrangig mag sie damit die starke Verschuldung der Stadt meinen. Mit der CDU-Politikerin zieht nach rund 25 Jahren wieder eine parteigebundene Amtsführung ins Rathaus. Ihre Vorgänger Gernot Kaser, Niels Schmidt und Diethart Kahlert waren parteilos.