Kammermusik in Wedel mit Freikarten

Unter dem Titel „Mit herbstlicher Fantasie“ lädt die Kursana Residenz Wedel zu einem ihrer beliebten Kammermusik-Konzerte in den Saal der Senioreneinrichtung ein. Christian Marshall (USA) an der Viola und Pianist Yannick Rafalimanana (Frankreich) werden stimmungsvolle Kammermusikwerke der Komponisten Telemann, Hummel, Kreisler, Schumann und Chopin vortragen. Die Viola, auch Bratsche genannt, ist der Violine sehr ähnlich. Aber ihr klangt ist tiefer und ihr Ton warm und umhüllend. Welches Instrument würde besser in die herbstliche Jahreszeit passen?

Die beiden Künstler bringen einen großen Erfahrungsschatz von Auftritten in aller Welt mit. Sie haben sich beim Hamburger Ensemble Resonanz kennengelernt und bereits mehrfach als Duo in der Wedeler Seniorenresidenz gespielt.

Sponsor für dieses besondere Klassikkonzert ist die 2007 gegründeten Hildegard-Sattelmacher-Stiftung. Aus dem Kartenbudget stehen 15 kostenlose Eintrittskarten für Wedeler Bürger zur Verfügung: Sie können bis zum 23. Oktober unter der Telefonnummer 04103 – 1200 an der Rezeption der Senioreneinrichtung reserviert werden.

So., 27. Oktober, 10 Uhr, Gorch-Fock-Straße 4, Wedel