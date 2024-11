Konservatorium eröffnet – Altonas neues Musik-Juwel

Vor wenigen Wochen schloss das Konservatorium Hamburg seinen Hauptstandort in Sülldorf. Für viele Musikbegeisterte, die hier ihr Instrument erlernten oder ihre Kinder zur musikalischen Früherziehung brachten, war das mit gemischten Gefühlen verbunden. Keine gemischten Gefühle hatten die Gäste am gestrigen Abend, als der neue Hauptstandort im Lilly-Giordano-Stieg 1 in Ottensen eröffnete.

Einleitend sagte Markus Menke, Direktion des Hamburger Konservatoriums: „Dass es nach einer Bauzeit von 29 Monaten nun im Jahr 2024 möglich ist, ein Gebäude zu eröffnen, in dem Jung und Alt gemeinsam musizieren, wirkt in der heutigen gesellschaftlichen Lage wie ein Wunder. Es ist der große und gemeinsame Beitrag aller an diesem Vorhaben Beteiligten für einen Teil Zukunftshoffnung!“ Für viele Gäste mag bereits das wie Musik geklungen haben.

Das neue Musikjuwel

Zahlreiche Gäste aus Kunst, Politik und Gesellschaft fanden sich ein, um das neue „Musikjuwel Altonas“, wie es Kultursenator Dr. Carsten Brosda nannte, einzuweihen. Brosda begrüßte, dass der neue, City-nahe Standort, vielleicht noch mehr Menschen Musik näher bringen kann. Helfen wird dabei sicher der Konzertsaal mit dem Namen der großen Bürgerrechtlerin und Holocaustüberlebenden Lilly Giordano.

Eines der modernsten Musikbildungszentren der Region

Das Konservatorium hat seiner neuen Stätte den Titel „Musik.Werk.Stadt“ gegeben. So wird gleich klar, hier wird gearbeitet und das für die Kunst, die Lehre und die Stadt. Dieser Ort ist eines der modernsten Musikbildungszentren der Region. Das Ensemble aus ehemaligem Fabrikgebäude und Neubauten bilden das Herz des neuen Quartiers Kolbenhöfe. Die Musik.Werk.Statt umfasst neben Unterrichts- und Proberäumen auch einen Konzert- und einen Tanzsaal, in denen öffentliche Konzerte und Veranstaltungen stattfinden werden.

Kultursenator Dr. Carsten Brosda, Hamburgs Generalmusikdirektor und Mentor der Musik-Kita des Hamburger Konservatoriums Kent Nagano sowie Liedermacher und Mentor der Musikschule Rolf Zuckowski engagieren sich seit Jahren für dieses bundesweit einzigartige Projekt.

„Kinder brauchen Musik.“

Zukcowski hierzu: „Kinder brauchen Musik, daran kann in diesem kreativen Umfeld kein Zweifel sein. Aber die Musik braucht auch Kinder in allen Altersstufen und aus unterschiedlichen kulturellen Lebensumfeldern, damit sie in all ihrer Vielfalt eine Zukunft hat. Ich bin sicher, dass beide Sichtweisen in dieser neuen Musikschule des Hamburger Konservatoriums erkannt und gelebt werden. Darum bin ich gern Mentor dieser beispielhaften Musik.Werk.Stadt und möchte zu einem aktiven Musikleben der Kinder beitragen, wie auch mit meiner Stiftung Kinder brauchen Musik.“

Ein Ort der Begegnung

Auch die Bundestagsabgeordnete Linda Heitmann war bei der Eröffnung. Sie hat sich im Bund für Fördermittel für den Neubau eingesetzt und freut sich, „dass das Hamburger Konservatorium nun in so großartige neue Räume ziehen und Altona erhalten bleiben konnte.“ In dem Gebäude ist nun Platz für eine Musik-Kita, einen Konzertsaal und über 2000 Musik-Schülerinnen und -Schüler. „Das Konservatorium hat mit der Musik.Werk.Stadt einen großen Ort der Begegnung mitten in Altona geschaffen“, sagt Heitmann weiter.

Die Eröffnungstage gehen noch bis 24. November mit verschiedenen musikalischen Veranstaltungen.

Freitag, 22. November, 19.30 Uhr JazzNight, Eintritt frei

Samstag, 23. November, 10 bis 16 Uhr Tag der offenen Tür Musikschule, Musik-Kita und Infotag Studium Akademie, 19 Uhr Vielfaltskonzert im Lilly-Giordano-Saal, Eintritt frei

Sonntag, 24. November, 11 Uhr 1. Sonntagskonzert für Familien mit Kindern im Vorlesealter (mit Unterstützung der Haspa Musik Stiftung), Eintritt frei