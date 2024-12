Kronjuwelen-Hochzeit – Wedeler Ehepaar feiert 75 Ehejahre

Elfriede und Carl Wetzel heirateten, als das Grundgesetz gerade in Kraft getreten war. Am 10. Dezember begingen Carl Wetzel (100) mit seiner Frau Elfriede (98) in ihrer Wedeler Wohnung ihre Kronjuwelen-Hochzeit.

„Das ist etwas ganz, ganz Besonderes und sehr selten in Wedel. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf, zumal dieses Jubiläum einer meiner ersten Termine als designierte Bürgermeisterin ist“, so Fisauli-Aalto. Neben Blumen überreichte sie eine Urkunde vom Kreis Pinneberg, unterzeichnet von Landrätin Elfi Heesch.

„Es war Nachkriegszeit, darum hat jeder etwas mitgebracht…“

Das Kronjuwelen-Paar hatte sich vor rund 77 Jahren am Wedeler Strandbad kennengelernt und am 10. Dezember 1949 in Wedel geheiratet. „Es war Nachkriegszeit, darum hat jeder etwas mitgebracht und alle haben mitgeholfen. Es war eine schöne Hochzeit“, erinnert sich Elfriede Wetzel an die Hochzeitsfeier. Das Jubiläumspaar lebte seit der Eheschließung größtenteils in Wedel und war dort rege am Stadtleben beteiligt.

Jahrzehntelanger Einsatz für Wedel

So leitete Elfriede Wetzel über Jahrzehnte hinweg viele Nähkurse an der Wedeler Volkshochschule. Ebenfalls für die Wedeler Volkshochschule organisierte und leitete das Ehepaar eine große Bandbreite von Studienreisen – etwa nach Norwegen, Malta, Irland und Frankreich. „Paris ist mir in besonderer Erinnerung.

Dort haben wir es in den 1980ern mit der Volkshochschule Wedel geschafft, als Zuschauer an einer Haute Couture-Modeschau des Modehauses Yves-Saint-Laurent teilzunehmen. Wir saßen da den Scheich-Gattinnen gegenüber.“ Wie Carl Wetzel den Eintritt organisierte, bleibt bis heute im Unklaren. „Wenn einer etwas schafft, dann mein Opa! Das war schon immer so“, sagte Enkelin Karolin Pape.

Mit 100-Jahren noch Planking beim Yoga

Auf Fisauli-Aaltos Frage nach einem Tipp für so ein langes Leben und Eheleben, antwortete Frau Wetzel: „Man muss nett zueinander sein und aufeinander achten.“ Tägliche Routine sei für die Beiden sehr wichtig. Morgendliches Aufstehen um 7 Uhr und stets gesunde Ernährung gehören für sie auch dazu. Der 100-jährige Jubilar praktiziert morgens täglich seine Yoga-Übungen und kann noch heute bei der sogenannten „Planke“ seinen drei Enkel- und vier Urenkelkindern das Wasser reichen.

„Zum 60. Hochzeitstag hat das Ehepaar Wetzel auch nochmals kirchlich geheiratet“, so Wedels Pastorin Susanne Huchzermeyer-Bock, die an diesem besonderen Tag dem Paar ebenfalls gratulierte. Elfriede und Carl Wetzel ließen ihre Kronjuwelen-Hochzeit mit einem Familien-Essen im Schulauer Fährhaus ausklingen. Seit 1949 gab es kein weiteres Kronjuwelen-Ehepaar in Wedel.