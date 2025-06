Langer Tag der Stadtnatur

In diesem Jahr widmet sich der Lange Tag der StadtNatur ganz besonders den kleinen und großen Wildtieren in Hamburg. Es locken ein ganzes Wochenende lang Ausflüge mit Infos, Spiel und Wissen. Die Auftaktveranstaltung zum Langen Tag der StadtNatur mit einem Grußwort der Umweltsenatorin Katharina Fegebank findet am Freitag, dem 20. Juni, in der „Botschaft der Wildtiere“ statt. Die Organisation für dieses Natur-Erlebnis-Paket übernimmt die Loki Schmidt Stiftung.

Was schleicht denn da?

Das Hamburg einige Wildtiere leben, erscheint vielleicht seltsam. Denn der Begriff Wildtiere lässt eher an Bären oder Wölfe denken. Doch zu den Wildtieren zählen weit mehr Lebewesen. Das will auch der Thementag zur StadtNatur zeigen. So gibt es Schwerpunktführungen zu Igeln, Ratten, Rehen, Spinnen, Heuschrecken, Schwänen, Spatzen, Ameisen, Wildbienen, Wölfen, Eichhörnchen, Krabben und vielen mehr.

Die Führungen gibt es vielerorts in der Innenstadt und in den ländlichen Gebieten um Hamburg herum. Allein acht davon in den Elbvororten. Darüber hinaus kommt auch die heimische Flora nicht zu kurz. Eine Vielzahl von Exkursionen und Aktivitäten widmet sich außerdem verschiedensten Pflanzen. Für einige Termine ist eine Anmeldung nötig. Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Artikel.

Harter Aufschlag mit Poetry Slam

Der Auftakt für den Langen Tag der StadtNatur findet bereits am Freitag, dem 20. Juni, um 18 Uhr, in der „Botschaft der Wildtiere“ statt. Nach dem Grußwort der Umweltsenatorin bietet der Auftakt einen Poetry Slam über den Norden und seine Natur mit Mona Harry und Stefan Schwarck, den Film „Willkommen in der Nachbarschaft – Wilde Tiere in der Stadt“ sowie ein Filmgespräch mit dem Regisseur Heiko De Groot und eine Podiumsdiskussion mit Axel Jahn (Geschäftsführer Loki Schmidt Stiftung) und Dr. Andreas Kinser (Leiter Naturschutz Deutsche Wildtier Stiftung) zur Situation der Wildtiere in unserer Stadt.

Programm und Anmeldung

Das gesamte Programm zum Tag der StadtNatur 2025 finden Sie unter www.tagderstadtnaturhamburg.de und in der App Natürlich Hamburg! Dort können Sie sich auch für die Veranstaltungen anmelden. Eine Übersichtskarte finden Sie hier. Der Lange Tag der StadtNatur ist eine Initiative der Loki Schmidt Stiftung, durchgeführt und organisiert im Verbund mit traditionell gut hundert Organisationen und Einzelpersonen.

Die Angebote in den Elbvororten

Detaillierte Informationen finden Sie hier.

So, 22.06.2025, 09.15 bis 14.30 Uhr

Vogelkundliche Radtour in die Marsch Mit Besuch der NABU Vogelstation Wedeler Marsch

So, 22.06.2025, 14 bis 16.30 Uhr

Tiere im Einsatz für die Landschafspflege Radtour durch den Regionalpark Sa, 21.06.2025, 19 bis 21 Uhr

Wald-Safari in der Abenddämmerung Wilde Natur im Klövensteen So, 22.06.2025, 8 bis 10.30 Uhr

Vogelwelt im Klövensteen Vogelexkursion durch und um das Wildgehege herum Sa, 21.06.2025, 18 bis 20 Uhr

Abends im Wildgehege Führung durch das Wildgehege Klövensteen nach Feierabend Sa, 21.06.2025, 15 bis 17 Uhr und So, 22.06.2025, 12 bis 14 Uhr

Wie kommunizieren Bäume? Wunderwelt Wald. Entdecke & Staune. Ein lehrreicher Spaziergang & die wunderbare Welt des Waldes So, 22.06.2025, 15 bis 18 Uhr

Waldbaden im geschützten Rahmen Alltagsstress raus. Ruhe rein.

Zeit und Ort

Auftaktveranstaltung:

Freitag, 20. Juni, um18 Uhr, „Botschaft der Wildtiere“, Lucy-Borchardt-Straße 2, 20457 Hamburg