„Mamma Mia“ ist zurück

Nach rund zwanzig Jahren ist das Musical „Mamma Mia“ zurück in Hamburg. Damals lief die Produktion an der Reeperbahn zu einem der größten Erfolge der deutschen Musicallandschaft auf. Wie es heute heißt, ebnete die Produktion aus Hamburg den Erfolg in vielen anderen Ländern. Der Grund: Es war die erste nicht englischsprachige Interpretation des Stoffes. Ursprünglich sollte die Produktion bereits im Herbst 2020 zurückkommen. Nun bezieht „Mamma Mia“ sein neues Zuhause im Stage Theater Neue Flora an der Holstenstraße.

Zum Neustart sagt Dr. Britta Heiligenthal, künstlerische Leiterin am Stage Theater Neue Flora: „Viele Personen sind neu gecastet und erleben die Geschichte für sich zum ersten Mal. Das bringt spannende neue Facetten mit sich“. Seit Probenstart feilen die Darstellenden täglich acht Stunden lang gemeinsam mit dem Kreativ-Team an Dialogen, musikalischer Darbietung sowie Choreografie. Im August fanden bereits öffentliche Proben statt, um den Neugierigen einen Einblick zu geben. Das Datum der Premiere am 11. September kennzeichnet das zwanzigste Deutschlandjubiläum des Musicals. Mit Stand vom 9.9. sind noch Premierentickets buchbar.

„Mamma Mia“ im Schnelldurchlauf

Eine Frau, drei Männer und ein heißer Sommer. Bill, Harry und Sam verbindet eine kurze, aber leidenschaftliche Affäre zu Donna, die Folgen hat: Donnas Tochter Sophie findet im Tagebuch ihrer Mutter Hinweise auf die drei Liebhaber, von dem jeder ihr Vater sein könnte, den sie nie kennengelernt hat. Kurzentschlossen lädt sie die Drei ohne das Wissen ihrer Mutter zu ihrer bevorstehenden Hochzeit ein. Einer der Drei soll sie als Brautvater zum Altar führen. Aber wer? Das Musical trägt den Titel des gleichnamigen ABBA-Hits und bedient sich auch ansonsten der vielen großen Hits der schwedischen Band.

Informationen

Mamma Mia

Stagetheater Neue Flora

Stresemannstraße 159A

S-Bahn-Haltestelle Holstenstraße

Termine (Änderungen vorbehalten)