„Meerwert Leben“ – Symposium im The Fontenay

Unter dem Motto „Heute für ein gesundes Morgen“ lädt das Symposium „Meerwert Leben“ am 11. September ins Hotel The Fontenay – zu einem Abend, an dem Medizin, Mindset und Musik stilvoll zusammenkommen.

Hochkarätige Fachleute eröffnen Ihnen neue Perspektiven auf Körper, Geist und Seele – praxisnah, fundiert und mit einem ganzheitlichen Ansatz. // Foto: © Sven Erberich