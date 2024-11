Flottbek: Mistelverkauf für fairen Schulstart – 23.11.2024

Schon zum 5. Mal stehen die Ehrenamtlichen des RCHH für die Gute Sache auf dem Flottbeker Wochenmarkt und verkaufen schön arrangierte Mistelsträuße. Der Erlös aus dem Mistelverkauf kommt erneut der Initiative „Fairer Schulstart“ zugute. Bei diesem Projekt werden gespendete Schultornister mit allem gefüllt, was Schülerinnen und Schüler für den Schulalltag benötigen. Anschließend gehen sie an Kinder aus finanziell benachteiligten Familien. Diese Kinder sollen so keine Ausgrenzung erfahren und gut ausgerüstet ihre Schulzeit beginnen können.

Mehr über den Mistelverkauf

Gefördert wird der „Faire Schulstart“ von weiteren Rotary Clubs und der Budnianer Hilfe sowie dem Verein Hanseatic Help. Letzterer übernimmt auch die Sammlung und Befüllung der Schulranzen. Gemeinsam mit Rotaract Hamburg Port findet der Charityverkauf der Mistelzweige seit 2020 statt. Vor dem Mistelverkauf werden die Sträuße von Mitgliedern des RCHH gebunden und liebevoll mit einer roten Schleife versehen. Noch vor Ort werden die Misteln auf ihre symbolische Kraft getestet, wie die Bilder zeigen.

Zeit und Ort

S0., 23. November, 8 bis 13 Uhr, Flottbeker Wochenmarkt