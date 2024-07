Mühlenberg – Poller bleiben

Dieser Beitrag wurde aktualisiert (24.7 – 10.50 Uhr) – Gegen die Poller am Mühlenberg in Blankenese regt sich großer Widerstand der Anwohner und auch der Besucher des Segelclubs, der die Straße herunter liegt. Hier treffen neben dem Mühlenberg auch die Manteuffelstraße und die Schenefelder Landstraße auf die Elbchaussee. Bis vor wenigen Wochen stand an der Einmündung von der Elbchaussee in den Mühlenberg noch eine Bauabsperrung. Nötig wurde diese wegen der Bauarbeiten an der Elbchaussee vor rund drei Jahren. In diesem Zuge änderte sich auch die Ampelschaltung an der Kreuzung. Der Verkehr aus dem Mühlenberg konnte laut Bezirksamt nicht sicher integriert werden. So kam es zur Absperrung des Mühlenbergs. Die Barriere wurde nun durch festinstallierte Poller ersetzt und das gleich zweireihig, zu beiden Seiten des örtlichen Fußgängerüberwegs.

Feuerwehr äußert Kritik

Die Poller erschweren nicht nur die Zufahrt zu den Wohnhäusern, dem Hirschpark und der nahegelegenen Gastronomie. Anwohner sorgen sich, was passiert, wenn mal ein Rettungswagen oder die Feuerwehr anrücken muss. Dazu sagt das Bezirksamt Altona, für Rettungskräfte sei der Umweg über die Gätgensstraße vorgesehen. Zudem können zwei Poller für Rettungseinsätze umgeklappt werden. Der Sprecher einer Freiwilligen Feuerwehr sagt auf Nachfrage, dass dies zu deutlichen Zeitverlusten führen würde.

Dauernd wechselnde Verkehrsführung am Mühlenberg soll vermieden werden

Das Bezirksamt gab bekannt, dass die Poller bleiben. Der Grund hierfür: „An der Kreuzung Elbchaussee/Schenefelder Landstraße/Manteuffelstraße/Mühlenberg gibt es weiterhin Herausforderungen mit der Leistungsfähigkeit. Zudem ist der nächste Bauabschnitt der Maßnahme Elbchaussee ab Frühjahr 2025 geplant und die vorgesehene Umgestaltung der Kreuzung im Rahmen des Ausbaus der Veloroute 1 in Blankenese sieht ebenfalls eine dauerhafte Schließung der Einmündung der Straße Mühlenberg für den Kfz-Verkehr vor.“ Die Bezirksverwaltung führt außerdem an, dass „dauernd wechselnde Verkehrsführungen vermieden werden sollten.“

Beschwerden über Ausflugsverkehrs gehen zurück

Die Absperrung hat laut Polizei auch positive Seiten. So seien in den vergangenen Jahren viele Beschwerden über „unzulässigen Ausflugsverkehr“ durch den Mühlenberg in Richtung Elbe eingegangen. Diese Straße ist allerdings nur für Anlieger freigegeben. Die Polizei führt auf Nachfrage weiter aus: „Seit der Sperrung liegt keine Beschwerdelage mehr über vermehrten Verkehr, Lärmbelästigung, fehlende Stellplätze etc. vor. In den Straßen Mühlenberg, Gätgensstraße und Pepers Diek findet quasi nur noch Anliegerverkehr statt. Aus Sicht der Polizei ist die Sperrung insoweit als positiv zu bewerten.“