Nachhaltigkeitswochen 2022 in der Stadtbücherei Wedel

Weltweit engagieren sich Bibliotheken mit Informationsveranstaltungen, Kampagnen und Aktionen für die Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN-Agenda. In Deutschland finden in diesem Zusammenhang auch 2022 bundesweit im Herbst die Deutschen Aktionstage Nachhaltigkeit statt. Auch das Bundesland Schleswig-Holstein ist mit seinen Nachhaltigkeitswochen dabei. Am 19. September starten die Aktionstage in Wedel. Die Stadtbücherei Wedel greift im September und im Oktober in vielen Veranstaltungen das Thema auf.

Herzstück ist die neue Ausstellung „Klima- und Meeresschutz“ im Themenraum. Unterstützung erhält die Satdtbücherei dabei von der Büchereizentrale Schleswig-Holstein. Für 6-8 Wochen werden im ganzen Bundesland die teilnehmenden Bibliotheken im jeweiligen Themenraum ihr analoges und digitales Medienangebot zeigen.

Wie geht es dem Land zwischen den Meeren?

Nach dem Motto „Land zwischen den Meeren“ geht die Aktionswoche in Schleswig-Holstein drauf ein, wie Klima- und Meeresschutz den Lebensraum zwischen Nord- und Ostsee unmittelbar betreffen. So stehen folgende Fragen im Zentrum: Wie wirkt sich die Klimakrise auf das Bundesland aus? Wie geht es dem Nationalpark Wattenmeer? Wie sieht es bei uns mit dem Küstenschutz aus? Ein besonderer Blick gilt auch Aspekten wie den Erneuerbaren Energien und eines klimafreundlichen Tourismus‘.

Begleitend organisieren die Bibliotheken lokale Veranstaltungen, Mitmachaktionen und Workshops. Die Eröffnung des jährlich veranstalteten Themenraums mit gemeinsamem Thema erfolgt zeitgleich an verschiedenen Orten in ganz Schleswig-Holstein.

Das Programm der Stadtbücherei Wedel während der Nachhaltigkeitswochen 2022

Die Stadtbücherei Wedel bietet vielfältige Aktionen. Den Auftakt der Nachhaltigkeitswochen bildet ein Vortrag von Ordnungscoach Corinna Rose. Sie liebt effektives Aufräumen und Ordnungschaffen. Es ist ihre Passion, anderen dabei zu helfen. Ihr amüsanter Vortrag geht den Fragen nach, ob weniger wirklich mehr ist und ob Ordnung halten wirklich nur der eigenen Faulheit geschuldet ist.

Vortrag Corinna Rose (Ordnungscoach nach Marie Kondo):

„Was wir besitzen – eine Betrachtung über Magic Cleaning, Ausmisten, Minimalismus und Nachhaltigkeit“, zur offiziellen Eröffnung des Themenraumes

Montag, 19.9. um 19 Uhr, Eintritt 12 Euro (ermäßigt 8 Euro). Kartenverkauf an der Info.

Upcycling-Basteln:

Wir basteln etwas tolles Neues aus Aussortiertem, wie Korken, leeren Klopapierrollen, CDs und anderem. Offenes, kostenfreies Angebot. Material wird gestellt. An den Montagen 12., 19. und 26.9. sowie 10., 17. und 24.10. Jeweils 15-17 Uhr

Bücher- und Medienflohmarkt:

Am Freitag, 23. und am Samstag, 24.9. in der Bücherei während der Öffnungszeiten

Bernstein schleifen:

Mit Schleifpapier lassen sich aus Bernstein-Fundstücken bleibende Erinnerungsstücke erstellen. Offenes, kostenfreies Angebot. Material wird gestellt.

Am Donnerstag, 29.9., 15-17 Uhr

Bücherbasteln:

Wir basteln Tagebücher, Poesie-Alben oder auch ein Fotobuch. Offenes, kostenfreies Angebot. Material wird gestellt.

Am Donnerstag, 6.10., 15-17 Uhr

Gemäldeverkauf für den guten Zweck und Saatguttauschbörse:

September und Oktober in der Vorhalle