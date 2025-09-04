Nächster Kleidertausch in Rissen

Ende September findet erneut ein Kleidertausch beim Zukunftsforum Rissen statt. Es können bis zu fünf eigene Kleidungsstücke (Herbst/Winter) gegen neue Lieblingsteile getauscht werden. Auch dieses Mal ist Kleidung für Männer willkommen. Der Tausch funktioniert unkompliziert – ohne große Anmeldung oder viele Regeln. Wichtig ist: Die Kleidung muss tragbar sein, das heißt, sie ist gut erhalten und sauber. Die Kleidungsstücke können vor Ort anprobiert werden, Umkleiden sind vorhanden.

Also: Kramen Sie schon jetzt fleißig in Schränken und Kommoden, um Ihrer abgelegten Kleidung eine zweite Chance zu geben.

Zeit und Ort

Samstag, 27. September

11 bis 15 Uhr

Zukunftshaus am Rissener Bahnhof 14