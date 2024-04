Neue Pläne für die Nachverdichtung in Sülldorf und Iserbrook

Es ist kein Geheimnis: In Hamburg werden dringend Wohnungen benötigt. Die naheliegendste Lösung hierfür ist die Nachverdichtung. Also der Zubau in bestehende Wohngebiete. Die Politik nimmt hier besonders die Magistralen ins Visier. In Altona wäre dies etwa die B431. Entlang der Bundesstraße soll in Sülldorf und Iserbrook zeitnah nachverdichtet werden. Der Entwurf des Bebauungsplans Sülldorf 23/Iserbrook 27 steht ab dem 15. April online. Sowohl der geänderte Flächennutzungsplan, als auch die Anliegen des Landschaftsschutzes wurden eingearbeitet. Nun sind die Bürgerinnen und Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Denn laut Gesetz ist eine öffentliche Beteiligung vorgesehen.

Hier finden sie die Planunterlagen

Neben dem vorläufigen Bebauungsplan stehen ebenfalls alle bisherigen Stellungnahmen zu Umweltanliegen und andere Unterlagen vom 15. April bis einschließlich 17. Mai online. Die Planunterlagen können in diesem Zeitraum im Internet auf den Seiten des kostenlosen Dienstes „Bauleitplanung online“ unter https://bauleitplanung.hamburg.de eingesehen werden. Nach Auswahl des betreffenden Planverfahrens finden Sie die Unterlagen dort im Bereich „Planunterlagen“.

Im genannten Zeitraum liegen die Unterlagen außerdem von Montag bis Freitag im Foyer des Fachamtes Stadt- und Landschaftsplanung (5. Obergeschoss), Jessenstraße 1-3, 22767 Hamburg, öffentlich aus. Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 14 Uhr.

So können Sie Stellung nehmen

Vom 15. April bis 17. Mai können dann auch Stellungnahmen abgegeben werden. Dies soll online über die Internet-Seite https://bauleitplanung.hamburg.de geschehen. Die Abgabe von Stellungnahmen ist auch per E-Mail an stadt-und-landschaftsplanung@altona.hamburg.de sowie bei der oben genannten Dienststelle schriftlich oder zur Niederschrift möglich.

Für Auskünfte und Beratungen stehen die zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachamtes unter den Telefonnummern 040/428 11-6219 oder -6013 sowie per E-Mail unter stadt-und-landschaftsplanung@altona.hamburg.de zur Verfügung.

