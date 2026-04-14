Neuer Studiengang „Marketing, Media & AI“ an der FH Wedel

Mit dem neuen Bachelorstudiengang „Marketing, Media & AI“ reagiert die FH Wedel auf den wachsenden Bedarf der Wirtschaft an Fachkräfte, die Marketing- und Medienkompetenz mit technologischen Kenntnissen im Bereich Künstliche Intelligenz verbinden können. Der Studiengang ist interdisziplinär angelegt und kombiniert betriebswirtschaftliche Grundlagen mit medienbezogenen Inhalten sowie anwendungsorientierten KI‑Methoden.

Studierende erwerben Kenntnisse in Marketingstrategien, digitaler Kommunikation, Medienproduktion und datengetriebenen Entscheidungsprozessen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie KI‑gestützte Systeme im Marketing, in der Medienanalyse und in der Kundenkommunikation eingesetzt werden können.

Studieninhalte direkt aus der Berufspraxis

Wie alle Studiengänge der FH Wedel ist auch „Marketing, Media & AI“ stark praxisorientiert. Projektarbeiten, Fallstudien und die enge Zusammenarbeit mit Unternehmen aus der Region ermöglichen es den Studierenden, ihr Wissen frühzeitig in realen Anwendungsszenarien einzusetzen. Inhalte wie Data Analytics, Social Media, Content‑Strategie und Automatisierung werden dabei mit aktuellen technologischen Entwicklungen verknüpft.

„Unternehmen suchen zunehmend Absolventinnen und Absolventen, die Marketing nicht nur kreativ, sondern auch datenbasiert und technologisch fundiert denken“, sagt Prof. Atilla Wohllebe, der gemeinsam mit Prof. Jan-Paul Lüdtke den Studiengang leitet. „Mit dem neuen Studiengang schaffen wir ein Angebot, das genau diese Kompetenzen vermittelt.“

Wie auch in den anderen Studiengängen an der FH Wedel werden die Lehrveranstaltungen durch Praxisvorträge von Vertreterinnen und Vertretern direkt aus dem Berufsleben bereichert. So können die Studierenden bereits im Studium wertvolle Kontakte knüpfen und ihre Karriere vorantreiben.

Hervorragende Jobaussichten mit der FH Wedel

Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs eröffnen sich vielfältige berufliche Einsatzfelder, etwa in Marketing‑ und Kommunikationsabteilungen, Medienunternehmen, Agenturen oder in technologiegetriebenen Unternehmen. Auch Tätigkeiten an der Schnittstelle von Marketing, Datenanalyse und KI‑Anwendung gehören zu den möglichen Karrierewegen.

Die Bewerbungsfrist für den Studienstart zum Wintersemester läuft noch bis zum 15. September. Weitere Informationen zu Studieninhalten, Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren sind auf der Website der Fachhochschule Wedel verfügbar.