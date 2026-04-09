Neuer Wirtschaftsmanager für Wedel Marketing

Wedel Marketing hat zum 1. April Florian Gehre als Wirtschaftsmanager eingestellt. Die Position wurde neu geschaffen, um die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt Wedel gezielter voranzutreiben und die Vernetzung zwischen Stadtmarketing, Wirtschaft und Öffentlichkeit zu intensivieren. Das Team der Geschäftsstelle umfasst nun vier Personen: Florian Gehre ergänzt Claudia Reinhard sowie Monika Hardich und Alexander Fröschke.

Mit der personellen Verstärkung baut Wedel Marketing auf einer gewachsenen Projektarbeit mit etablierten Veranstaltungen, aktiver Innenstadtarbeit und einer engen Vernetzung mit lokalen Akteuren auf. Ziel ist die Aktivitäten in der Innenstadtentwicklung, im Standortmarketing und bei digitalen Angeboten voranzutreiben. Ein erster Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung der digitalen Plattform „Moin Wedel“, die Wedel Marketing gemeinsam mit der Stadt Wedel aufbaut. Aus Sicht des Vorstands von Wedel Marketing ist die personelle Erweiterung ein wichtiger strategischer Schritt. Mit der gestärkten Geschäftsstelle sieht sich die Organisation gut aufgestellt, um bestehende Projekte weiterzuentwickeln und zugleich neue Ideen für den Standort Wedel zu realisieren.

Claudia Reinhard freut sich über die Verstärkung: „Mit Florian Gehre gewinnen wir zusätzliche Kompetenz und frische Perspektiven für unsere Arbeit. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam neue Impulse für Wedel zu setzen.“ Florian Gehre selbst sieht der Aufgabe mit konkreten Erwartungen entgegen: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem Team. Es geht direkt mit einer Vielzahl spannender Themen los – unter anderem mit der Entwicklung der Plattform „Moin Wedel“.“

Der studierte Sportmanager Florian Gehre war zuletzt als Kaufmännischer Leiter und Prokurist in einem internationalen IT-Unternehmen tätig. Zuvor sammelte er über sechs Jahre Erfahrung im Profisport: beim Handball Sport Verein Hamburg trug er als Geschäftsführer die Gesamtverantwortung für die Administration und Organisation sowie das Eventmanagement rund um den Bundesliga-Spielbetrieb. Mit seinem generalistischen Ansatz in Management, Marketing und Organisationsentwicklung bringt er ein breites Kompetenzspektrum in die neu geschaffene Position mit.

Die neue geschaffene Position des Wirtschaftsmanagers wird im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) von der Europäischen Union, dem Land Schleswig-Holstein und der AktivRegion Pinneberger Marsch & Geest e.V. gefördert.

Über Wedel Marketing:

Wedel Marketing e. V. wurde 2003 von zehn Gründungsmitgliedern aus Industrie und Handel, Kultur, Sport und Medien auf Initiative der Stadt Wedel gegründet. Mit heute rund 150 Mitgliedern bringt der Verein Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen, Vereine und Kulturschaffende zusammen, um Wedel als Wohn-, Wirtschafts- und Tourismusstandort zu stärken. Wedel Marketing koordiniert Veranstaltungen, Innenstadtaktionen und Stadtentwicklungsprojekte – getragen von einem hauptamtlichen Geschäftsstellenteam und ehrenamtlich engagierten Mitgliedern, die gemeinsam mit Stadt und Politik die Entwicklung Wedels aktiv mitgestalten.