Noch keine Spur von 14-jährigem Jungen aus Iserbrook

Nach den bisherigen Erkenntnissen lebt der Junge seit kurzem in einer Wohngruppe in Iserbrook, die er am Montag, 20. Januar, in unbekannte Richtung verlassen hat. Sein bisheriger Wohnort war Harburg. Da die bisherigen Suchmaßnahmen keinen Erfolg hatten, fahndet die Polizei öffentlich mit einem Lichtbild nach ihm. Auch neun Tage nach dem Verschwinden des Jungen gibt es keine stichhaltigen Informationen zum Verbleib des 14-Jährigen.

Personenbeschreibung

Der Vermisste ist etwa 150 bis 155 cm groß und hat kurze schwarze, lockige Haare. Er trägt einen grauen Kapuzenpullover und vermutlich blaue Jeans. Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise an die Polizei

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 bei der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Die Polizei Hamburg ergänzt: „Sollten Sie den Vermissten sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizeilichen Notruf unter 110.“