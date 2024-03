Oldtimertreff kann auf Blankeneser Marktplatz stattfinden

Der Oldtimertreff findet nach langer Zeit wieder statt. Dies teilte das Bezirksamt Dienstag mit. Am Ostermontag zwischen 13 und 15 Uhr findet die Veranstaltung auf dem Blankeneser Marktplatz statt. Dem ging laut Bezirksamt ein „guter Austausch zwischen allen Akteur*innen“ voraus. Entscheidend für das Genehmigungsverfahren war laut der Altonaer Verwaltung, dass sich der Verein Förderkreis Historisches Blankenese (FHB)eingebracht habe.

Zukunft scheinbar gesichert

Der Verein FHB wird am Ostermontag und voraussichtlich auch künftig als Veranstalter des Oldtimertreffs auftreten. Hierdurch kann das Treffen gebührenfrei auf dem Blankeneser Marktplatz stattfinden. Dies ist möglich, weil der Verein FHB als gemeinnützig anerkannt ist. Laut Gebührenordnung ist daher ein Sondernutzungsantrag mit entsprechender Gebührenbefreiung möglich.

Format wird erweitert – Erlaubt ist, was fährt.

Der Oldtimertreff wird etwas anders als früher sein. Wie die Organisatoren mitteilen, ist das Format jetzt weiter gefasst: Die Veranstaltung wird zum einen von einem kleinen Vortrag begleitet. Zum anderen ist das Mitbringen „eigener Objekte historischer Mobilität“ – mit und ohne Motor – vorgesehen. Die „üblichen“ Oldtimer stehen daher Reih in Reih mit alten Gewerbefahrzeugen, Karren und Fahrrädern. Erlaubt ist also, was gefällt und vor allem fährt.

Bezirksamtsleiterin Dr. Stefanie von Berg sagt hierzu: „Wir freuen uns, dass die Initiatoren des Blankeneser Oldtimertreffens unserem Vorschlag gefolgt sind, einen gemeinnützigen Verein als Veranstalter mit ins Boot zu holen. Damit haben wir nun zur Zufriedenheit aller Beteiligten eine verwaltungsrechtlich ordnungsgemäße Lösung für die Durchführung der Veranstaltung gefunden.“

Und es geht doch …

Eine Sondernutzungserlaubnis für den Blankeneser Marktplatz ist auch weiterhin erforderlich, weil die Fläche umgewidmet wurde. Das heißt, sie gilt seit Längerem nicht mehr als Parkplatz. Damit gelten für sie auch ein anderes Wegerecht und eine andere Gebührenordnung bei Veranstaltungen. Jede Benutzung der Fläche, die beispielsweise ihren Gebrauch durch andere längere Zeit ausschließt, bedarf der Erlaubnis des Bezirksamtes. Je nach Art der Veranstaltung wird eine Gebühr fällig. Das gilt auch für das Blankeneser Oldtimertreffen, welches zuletzt ohne die Rahmenbedingungen eines gemeinnützigen Vereins den Blankeneser Marktplatz nutzen wollten und entsprechend Gebühren hätten zahlen müssen. Durch die Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein Förderkreis Historisches Blankenese kann die Veranstaltung gebührenfrei erfolgen, da sie nicht-kommerziell ist und kostenlosen Eintritt ermöglicht.