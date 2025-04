Braucht Rissen Carsharing-Stationen?

Bereits seit dem 15. April läuft eine großangelegte Online-Umfrage vom Zukunftsforum Rissen. Dabei geht es um den Bedarf an Carsharing in Rissen. Und was denken Sie?

Wollen die Rissener ein stationäres Carsharing-Angebot? Die 5-minütige Umfrage soll das zeigen. // Bild: KI-generiert