Orkan kommt auf Hamburg zu

In der der Nacht auf morgen zieht ein Orkan auf Hamburg zu. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) warnt erneut vor einer Sturmflut. Laut BSH bestehe die Sturmflutgefahr für Hamburg bis etwa 5 Uhr am Donnerstagmorgen. Der Elbpegel könne bis zu zwei Meter über dem mittleren Hochwasser steigen, so die Behörde. Rund zwei Wochen nach Sturmtief „Nadia“ ist damit erneut mit Gefahren und Einschränkungen zu rechnen. Die Deutsche Bahn (DB) informiert auf ihrer Website bereits über mögliche Störungen und Zugausfälle durch das Tief „Ylenia“. Die DB rät, die Apps der Bahn sowie die Reiseauskunftsseite für weitere Hinweise zu nutzen.

Die Küstenregionen wird es erwatungsgemäß noch schwerer als Hamburg treffen. An Nord- und Ostsee rechnet der DWD mit Böen bis zu 120 Stundenkilometern. Im Harz ist mit Extremböen zu rechnen. Diese könnten bis zu 160 Kilometer in der Stunde erreichen. In der Nacht von Fratag auf Sonnabend soll das Tief „Zeynep“ den Norden treffen.

Feuerwehr empfiehlt Warn-Apss

Um für die aufziehenden Unwetter in Hamburg gut vorbereitet zu sein, empfiehlt die Feuerwehr Hamburg die Installation von zwei Warn-Apps auf Smartphones, um die Hinweise schnell zu Hand zu haben. Die erste App-Empfehlung ist die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, kurz Warn-App NINA. Hier werden wichtige Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes, der Polizei und der Feuerwehr Hamburg für unterschiedliche Gefahrenlagen angezeigt. Dazu zählen neben Unwettern auch Gefahrstoffausbreitung wie auch Großbrände. Die Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, Hochwasserinformationen und Sturmflutwarnungen für Hamburg sind hier ebenso integriert. Weitere Informationen und Installationshinweise für die Betriebssysteme iOS und Android gibt es beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt eine App. Mit der WarnWetter-App versorgt der DWD die breite Öffentlichkeit mit wichtigen Hinweisen zur aktuellen Warn- und Wettersituation. Über die WarnWetter-App werden aktuelle Hinweise auch als Push-Nachricht auf das Mobiltelefon gesendet. Weitere Informationen und Installationshinweise für die Betriebssysteme iOS und Android gibt es beim Deutschen Wetterdienst (DWD). Die Feuerwehr Hamburg empfiehlt den Hinweisen beider Apps „unbedingt“ zu folgen. Weitere Hinweise zu Verhaltensweisen bei Unwettern finden Sie auch auf der Website desBundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK Bund).



Umweltbehörde warnt vor Betreten der Wälder

Auch die Hamburger Revierförstereien und die Umweltbehörde warnen aktuell vor Gefahren beim Betreten der Wälder. Die Warnung bezieht sich auch auf die Tage nach dem Sturm. die Auswirkungen seien noch nicht abschätzbar. Die Sichtung und eventuelle Aufarbeitung möglicher Schäden könne erst erfolgen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Forstverwaltung aus Arbeitsschutzgründen selbst den Wald wieder betreten dürfen. Dies kann erst erfolgen, wenn sich die Wetterlage spürbar beruhigt hat, so die Umweltbehörde.

Manche der von den Bäumen ausgehenden Gefahren seien für Laien auf den ersten Blick nur schwer erkennbar. So können Bäume aufgrund des aufgeweichten Bodens oder bereits angeknackster Stämme schon bei leichtem Wind umkippen. Auch können immer wieder Äste aus den Kronen fallen. Die Umweltbehörde rät daher dringend, den Wald erst zu betreten, wenn die Schadensbeseitigung abgeschlossen ist. Die Umweltbehörde stellt hierzu Informationen auf ihrer Website und per App zur Verfügung. Die App ist speziell auf Risiken in den Wäldern ausgerichtet. Weitere Informationen finden sich hier: Website über Hilfe im Wald.