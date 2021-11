Per Luxus-Shuttle zur Impfung in die Skyline Bar

Am 24. November gibt es genau so ein besonderes Impfangebot. In der Skyline Bar 20up im Empire Riverside Hotel am Hamburger Hafen impfen Frau Dr. med. Lerke Stiller und ihr Team von der Hausarztpraxis am Mühlenkamp alle Impfwilligen mit dem Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer. Das Besondere dabei: die unvergleichliche Aussicht über die Elbe.

„Die Hotellerie hat die Folgen der Pandemie besonders zu spüren bekommen. Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto besser ist es für die gesamte Branche. Deshalb waren wir sofort bereit zu unterstützen, als wir von der Idee gehört haben“, so Enrico Ungermann, Direktor des Empire Riverside Hotel. Mit dem Bentley zur Skyline Bar

Schon der Weg zur Impfung ist besonders: Der Sport- und Premiumwagen-Händler David Finest Sports Cars bietet einen Shuttle-Service im Luxuswagen mit Chauffeur an. In Autos wie dem Bentley Flying Spur oder dem Bentley Bentayga können Sie sich den Traum einer Fahrt im Luxus-Shuttle erfüllen.