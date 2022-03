Podcast: Geolino erklärt Kindern Globales wie den Krieg in der Ukraine

Aus gegebenem Anlass hat sich die Geolino-Redaktion kurzfristig entschlossen, das aktuelle Programm umzugestalten und Platz zu machen für Sonderfolgen, die die aktuelle Lage für die junge Zielgruppe einordnen.

Podcast erklärt den Krieg

Warum hat Russland einen Krieg gegen die Ukraine angefangen? Wer ist Wladimir Putin? Welchen Nachrichten kann ich vertrauen? Wie arbeiten Reporter in Zeiten wie diesen? Was kann ich machen, wenn ich Angst habe? Wie kann ich helfen?“ Diese und viele andere Fragen wird Geolino in bisher vier geplanten Podcastfolgen altersgerecht klären und besprechen. Mit Unterstützung des Stern, dessen Podcast „heute wichtig“ und Toggo Radio hat die Redaktion Kontakt zu Betroffenen, Reportern und Experten aufnehmen und O-Töne einfangen können.

geolino.de