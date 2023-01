Polizei sucht Zeugen nach Schießerei in Osdorf

Einen Tag nach der Schießerei gab es die Entwarnung. Der Mann, der von den Schüssen getroffen wurde, ist wieder ansprechbar und außer Lebensgefahr. Auch dank der schnellen Reaktion der Zeugen.

Mehrere Schüsse fielen

In der direkten Umgebung des Elbe-Einkaufzentrums in Osdorf fielen am Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr mehrere Schüsse. Mehrere aufmerksame Zeugen hörten diese und fanden kurz darauf einen verletzten Mann auf einem Wanderweg. Sie riefen Polizei und Rettungswagen.

Der Mann erlitt lebensgefährliche Schussverletzungen. Die Wunde wurde umgehend erstversorgt, so dass er bei Bewusstsein ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Nicht zuletzt wegen der schneller Erste-Hilfe-Maßnahmen der Zeugen, ist er bereits wieder außer Lebensgefahr und sein Zustand stabil.

Fahndung bisher erfolglos

Laut Zeugenaussagen waren es drei Täter. Diese flüchteten in Richtung Hemmingstedter Weg. Ein Großaufgebot der Polizei begann direkt mit der Fahndung, auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Bisher allerdings ohne Erfolg.

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Scheinbar kannten sich Täter und Opfer. Dementsprechend geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg ermitteln.

Zeugen gesucht

Auf der Suche nach den Tätern bittet die Polizei um Mithilfe. Sie haben etwas beobachtet und können Hinweise auf die Täter geben? Melden Sie sich an einer Dienststelle oder beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 42 86 56 789.

Die Beschreibungen der Täter lauten bisher: