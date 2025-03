Recyclinghof Wedel übernimmt Sammelstellen

Wedel bekommt eine neue zentrale Sammelstelle für das Recycling von Korken und CDs: Ab dem 31. März 2025 werden die bisherigen Sammelstellen im Rathaus und in der Stadtbücherei geschlossen. Stattdessen können Bürgerinnen und Bürger ihre ausgemusterten CDs und Korken nun bequem beim GAB-Recyclinghof am Kronskamp 107 abgeben.

Bisherige Sammelstellen schließen

Seit vielen Jahren boten das Rathaus und die Stadtbücherei Wedel Möglichkeiten zur umweltgerechten Entsorgung von Korken und CDs. Diese Initiative wurde ins Leben gerufen, als es noch keine alternativen Sammelstellen in der Stadt gab. Doch mit der Eröffnung des GAB-Recyclinghofs gibt es nun eine umfassendere Müllentsorgungsmöglichkeit in Wedel. Da der Transport der gesammelten Korken bislang ehrenamtlich erfolgte und dies in Zukunft nicht mehr leistbar ist, werden die bisherigen Sammelstellen zum 31. März 2025 eingestellt.

GAB-Recyclinghof erweitert Annahme-Sortiment

Der Recyclinghof am Kronskamp 107 bietet seit November 2023 die Möglichkeit, verschiedene Abfallarten fachgerecht zu entsorgen. Ende letzten Jahres wurde das Annahme-Sortiment um Korken und CDs erweitert. Die Annahmekriterien orientieren sich an den Vorgaben des Landesamts für Umwelt.

Warum ist das Recycling von Kork und CDs wichtig?

Kork ist ein wertvoller Naturstoff, der aus der Rinde der Korkeiche stammt. Die Wiederverwertung von Korkprodukten wie Flaschenkorken, Pinnwänden oder Korksohlen trägt dazu bei, die Korkeichenwälder im Mittelmeerraum zu erhalten. Diese Wälder sind nicht nur essenziell für den Umweltschutz, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für bedrohte Tierarten wie den Kranich. Recycelter Kork findet zum Beispiel als umweltfreundliches Dämmmaterial Verwendung. Die Weiterverarbeitung erfolgt oft in sozialen Werkstätten, die benachteiligten Menschen Arbeitsplätze bieten.

Auch ausgediente CDs enthalten wertvolle Rohstoffe. Sie bestehen aus Polycarbonat, das wiederverwendet werden kann, um neue CDs, DVDs oder Produkte für die Medizin-, Automobil- und Computerindustrie herzustellen. Durch das Recycling von CDs lassen sich nicht nur wertvolle Ressourcen sparen, sondern auch der Erdölverbrauch reduzieren.