Regionales Wildfleisch im Klövensteen

Wildfleisch aus der Region gibt es traditionell zur Weihnachtszeit im Hamburger Westen. So auch in diesem Jahr. Vom 8. bis zum 10. Dezember findet der traditionelle Verkauf im Klövensteen statt. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Mit vorheriger Anmeldung können sich Interessierte dort regionales Fleisch aus den Wäldern Hamburgs für das Weihnachtsessen sichern.

„Unser Angebot garantiert bestes Wildfleisch frei von jeglichen Zusatzmitteln und mit bekannter Herkunft ausschließlich aus dem Forst Klövensteen oder der anderen Hamburger Forsten. Mit diesem regionalen Naturprodukt können wir als Forstbetrieb Altona einen kleinen Beitrag zum bewusstem Fleischkonsum leisten“, sagt Revierförster Maximilian Zimmermann. „Mit der bewährten Terminvergabe machen wir auch in diesem Jahr weiter. Wir haben fast ausschließlich positive Rückmeldung erhalten, denn unsere Kundinnen und Kunden können so ohne lange Wartezeit und Gedränge in Ruhe ihr Wildfleisch auswählen.“

Termin buchen, Wildfleisch sichern

Der Haupt-Verkaufstag ist der 8. Dezember. A Montag, 4. Dezember, öffnet das Anmeldeportal um 7 Uhr. Wer Wildfleisch aus den heimischen Wäldern kaufen möchte, muss sich hier digital einen Termin sichern. Denn ohne Anmeldung ist der Kauf nicht möglich. Zumindest nicht am Freitag. Falls Wildprodukte übrig bleiben, findet an den kommenden beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr ein freier Verkauf statt.

Im Verkaufsstand am Sandmoorweg 150 steht portioniertes und tiefgekühltes Wildbret vom Dam-, Schwarz- und Rehwild aus der aktuellen Jagdsaison zum Verkauf. Zudem gibt es geräucherte Wildbratwurst und Wildsalami.