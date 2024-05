Rissener Ortskern kommt zu neuer Blüte

Im Rissener Ortskern stehen seit geraumer Zeit zehn Pflanzkisten der ständigen Ausstellung „Heimat für Insekten und Vögel“. Zum Sommerhalbjahr hat die Ausstellung ein „neues Gesicht“ bekommen. Sorgsam ausgewählte Stauden mit Bio-Qualität zieren jetzt die Ausstellungsflächen im Ortskern. Die Pflanzen haben nicht nur einen hohen Nutzen für Insekten und Vögel. Die Stauden kommen alle auch mit norddeutschen Böden und dem Klimawandel zurecht.

Stauden statt Hecken

„Die Pflanzen sind derzeit noch recht klein. Sie werden aber zum Herbst hin so groß sein, dass sie zu dem Abgabezeitpunkt deutlich an Attraktivität zugenommen haben. Bis dahin wünschen wir allen Rissenerinnen und Rissenern viel Freude am Anblick und hoffentlich auch etwas Anregung zur Adaptierung.“ So der Verein Zukunftsforum Rissen, der sich um diese besondere Naturschau kümmert.

Die Pflanzkisten wurden für diese Staudenausstellung frei, nachdem die bis dahin ausgestellten Heckenpflanzen ein neues Zuhause bei Besitzerinnen und Besitzern in Rissen fanden.

Tipps und Tricks im PopUp-Zukunftshaus

Während der gesamten Ausstellung ist beim Zukunftsforum das Wissen zu Insekten, Vögeln und Pflanzen gewachsen. Hierzu sagt das Zukunftsforum Rissen: „Gerne geben wir dieses Wissen weiter, zum Beispiel sonnabends zwischen 11 bis 13 Uhr, wenn das PopUp-Zukunftshaus am Rissener Bahnhof 14 geöffnet hat.“

Informationen zum Zukunftsforum Rissen e.V.

Das Zukunftsforum Rissen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und besteht seit Januar 2020. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß in Rissen spürbar zu senken und die Nachbarschaft im Stadtteil zu stärken. Die ehrenamtliche Arbeit ist in Fachforum gegliedert, die sich unter anderem mit Themen beschäftigen wie

– nachhaltige Ernährung, Konsum und Energieversorgung

– Erhöhung der Biodiversität in Rissen

– Gestaltung eines attraktiven Ortskerns zur Stärkung der Region.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins.