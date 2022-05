Rotary-Club Wedel: Aktionstag für die Ukraine

Flohmarkt, Live-Musik, Tombola, Snacks und vieles mehr – am Samstag, 21. Mai, ist an der „Villa“ am Mühlenteich ordentlich was los. Der Rotary-Club Wedel veranstaltet einen Aktionstag für die Ukraine. Die Benefizveranstaltung findet von 10 bis 16 Uhr statt.

Stöbern und snacken in der „Villa“

Der Flohmarkt lädt zum Stöbern ein, zudem gibt es einige Schnäppchen zu entdecken. Der Imbiss-Stand lockt mit leckeren, original ukrainischen Gerichten. Die hauseigene Band der Villa am Mühlenteich sorgt für für Live-Musik. Die „Villa“ selber öffnet auch ihre Türen für kurze Führungen. Zudem gibt es Infos zur Arbeit in der „Villa“ und dem sozialen Engagement.

In der Villa Wedel finden neben den Beratungsangeboten verschiedene Bildungs-, Betätigungs- und Unterhaltungsangebote statt. Die Angebote werden anteilig von der Einrichtung selber oder aber auch von Ehrenamtlichen organisiert und richten sich an Menschen mit und ohne Migrationshintergrund.

„Rotary macht was“

Aber natürlich soll der Aktionstag nicht nur über die spannende und wichtige Arbeit in der Villa Wedel informieren. Alle Einnahmen der Aktivitäten wie Flohmarkt und Tombola gehen an Hilfsprojekte für Ukraine-Flüchtlinge.