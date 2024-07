Rotary Club Wedel begrüßt neuen Präsidenten

Routinemäßig wird das neue rotarische Jahr Ende Juni eingeläutet, mit der Übertragung des Amtes von Ulrich Wehner an Olaf Breitkreuz. Vorab bedankte sich der Pastpräsident bei seinem Vorstand und allen Mitgliedern des Clubs, die zur Erfüllung seines Ziels , Menschen in Not zu helfen, beigetragen haben, ganz auf seine eigene Art mit dem Song „I did it my way.“

Der Abend wurde stimmungsvoll vom Elbsound-Jazz-Orchester eingeläutet und untermalt, bevor mit der Übergabe der rotarischen Kette Olaf Breitkreuz zum Präsidenten gekürt wurde. Sein Jahr steht unter dem Motto „The Magic of Rotary“. Die Interpretation des Präsidenten folgt sofort: „Was ist dieses Magische? Ist es Freundschaft, Charity oder soziale Aktivitäten? All diese spielt in die Magie mit rein, jedoch wird diese geprägt durch die Punkte Freundschaft, selbstloses Dienen sowie die Grundwerte von Rotary.“ Weiter sagt Breitkreuz: „Mein Fokus für dieses Jahr sind die Förderung von Freundschaften und der Jugend.“ Hier wünscht er sich „mehr Kontakt zu den Schulen und anderen Institutionen in Wedel – um zu verstehen was Wedel wirklich braucht“.

Neu und gleichzeitig alt bewährt ist der Rotarische Terminkalender, der die Projekte und besondere Highlights im Jahresverlauf sichtbar macht. Diese sollen weiterhin durchgeführt werden. „Ich freue mich auf die Weihnachtsaktionen, Jobtour im Februar, Buchübergabe in den Grundschulen, Wedel Singt, den Rotary Action Day, das Golf Turnier und alle anderen Aktivitäten.“ Das Gelingen braucht eine starke Gemeinschaft und damit wird der Club aktiv seinen Beitrag leisten, dessen kann sich Präsident Breitkreuz sicher sein.