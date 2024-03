Sachbeschädigung am Bahnhof Blankenese

Der Bahnhof Blankenese ist ein besonders stark besuchter Bahnhof. Trotzdem zählt er zu jenen Hamburger Verkehrspunkten, an denen es besonders friedlich zugeht. Sachbeschädigung ist eher selten. Da verwundert der leere Fensterrahmen in der Eingangshalle, der mit Absperrband der Polizei versehen ist. Wie die Bundespolizei auf Nachfrage mitteilt, wurde die Scheibe am 17. Februar eingetreten. Eine entsprechende Meldung ging an diesem Tag um 22 Uhr bei der Polizei ein. Ein Passant hatte den Vorfall gemeldet. Nähere Informationen zum Tathergang oder dem Verursachenden liegen noch nicht vor. Aktuell werden die Videodaten des Bahnhofs ausgewertet, so die Bundespolizei gegenüber dem Klönschnack.

Zu den Kosten des Schadens konnten die Deutsche Bahn und die S-Bahn Hamburg noch keine Angaben machen.

Hinweise zur Sachbeschädigung melden

Hinweise zum Fall können Sie unter 040 309681-0 an die Bundespolizei geben.