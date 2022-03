Saisonauftakt: Mit der Fähre quer über die Elbe

Am 1. April geht es wieder los. Die Elbfähre nimmt wieder Fahrt auf. Sie nimmt Besucher von Hamburg mit nach Stade und Wedel. In diesem Jahr wird auch eine Premiere gefeiert: Die Fähre Liinsand steuert nun auch den Lühe-Anleger im Alten Land an. Dies ist der „Heimathafen“ der Lühe-Schulau Fähre.

Kleine Kreuzfahrt über die Elbe

Beide Schiffe ermöglichen gemeinsam eine kleine Elbkreuzfahrt. Denn die diversen Kombinationsmöglichkeiten zwischen nördlichem und südlichem Elbufer eröffnen abwechslungsreiche Radtouren zwischen den Hansestädten Stade und Hamburg.

„Lühe-Schulau-Fähre und Elblinien bieten mit ihrem Angebot Urlaubern, Tagesgästen und Bewohnern der Region eine sehr attraktive Möglichkeit, die Elbe und die Region zwischen Hamburg und dem Landkreis Stade zu erkunden. Denn vom gemeinsamen Halt am Lühe-Anleger können beide Fährlinien und die Fahrradfahrer in der Region nur profitieren“, sagt Kai Seefried, Landrat des Landkreises Stade.

Neuer Fahrplan für die Fähre

Der Katamaran Liinsand der Watten Fährlinien GmbH fährt vom 1. April bis Ende Oktober täglich zwischen Stadersand und Hamburg-Altona. 50 Passagiere und 15 Fahrräder passen drauf. Dreimal pro Tag fährt die Liinsand hin und her und hält dabei jeweils immer in Wedel/Schulau und am Lühe-Anleger Grünendeich.

Für die Lühe-Schulau Fähre gilt unter der neuen Geschäftsführerin Ute Bülau ab dem 4. April der Sommerfahrplan. Unter der Woche geht es um sechs Uhr, an Wochenenden um 9 Uhr los – und dann im Zwei-Stunden-Takt. Hier ist für rund 250 Gäste und 70 Fahrräder Platz.

Fähr-Hopping mit Fahrrad

Die Kombination aus Fahrradtour und „Fähr-Hopping“ eröffnet viele Streckenalternativen auf beiden Seiten der Elbe, für unterschiedliche Wetterlagen und verschiedenste Tourlängen.

An Stadersand gibt es für jede Fährankunft und Abfahrt stets einen Zubringerbus in die Stader Innenstadt beziehungsweise von der Stader Innenstadt zur Fähre. In Lühe besteht an den Wochenenden zudem eine Umsteigemöglichkeit in den Elbe-Radwanderbus.